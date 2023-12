Putin-støtten Taimuraz Bolloev mener, at Carlsbergs Baltika-koncern bør nationaliseres af den russiske stat.

Selv om Carlsberg formelt stadig ejer den russiske bryggerikoncern Baltika, så kan det snart få en ende.

I hvert fald mener direktøren for Baltika, Taimuraz Bolloev, at det eneste rigtige er, at den russiske stat overtager ejerskabet via en nationalisering.

Det fortæller det russiske erhvervsmedie Vedomosti.

Bolloev - der har tætte forbindelser til præsident Putin - blev mod Carlsbergs ønske indsat som midlertidig øverste chef for Baltika i sommer i stedet for den daværende ledelse.

Det skete, på et tidspunkt hvor Carlsberg havde meddelt, at man havde fundet en køber af de russiske aktiviteter.

Men inden handlen nåede at blive gennemført, reagerede de russiske myndigheder altså ved reelt at overtage kontrollen med bryggeriet.

Siden da har Carlsberg nedskrevet værdien af Baltika-koncernen til nul kroner, og administrerende direktør Jacob Aarup-Andersenhar kaldt russernes ageren for "tyveri".

Derfor ændrer en officiel nationalisering formentlig ikke det store.

Taimuraz hævder ifølge Vedomosti, at en nationalisering er "den eneste vej ud af den nuværende situation".

Han begrunder det med, at Carlsberg har investeret for lidt i produktionsanlæggene, som derfor har et efterslæb på det teknologiske område.

Samtidig har Carlsberg ifølge Taimuraz favoriseret udenlandske brands frem for for russiske.

/ritzau/