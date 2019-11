‘Sneen falder’ som bekendt altid den første fredag i november, når Tuborgs julebryg i lastbiler bringes ud til hundredvis af beværtninger landet over.

I år har traditionen dog fået en mindre punktering.

For de velkendte lastbiler fyldt med nissepiger er i hovedstaden skiftet ud med lejede minibusser. Carlsbergs egne chauffører nægter nemlig at bringe de ikoniske øl med de blå etiketter og en tegning af en Tuborg-bil ud.

»Det er korrekt, at vi for at undgå uenigheder har valgt minibusser til at køre i København i aften. Chaufførerne har sagt, at de ikke havde lyst, og derfor kører vi i minibusser. Det er den bedste løsning. Men vi savner vores chauffører,« siger pressechef hos Carlsberg, der ejer Tuborg, Kasper Elbjørn.

En af lastbilerne med julebryg og nissemænd og -kvinder i julemandskostume og nissehuer. Foto: Linda Kastrup

Han oplyser, at lastbilerne kører som normalt i Jylland.

»Det er rigtigt, at mange af nisserne kører i minibusser. Det er noget, vi har brugt før og har gode erfaringer med,« fortsætter pressechefen.

B.T. har været i kontakt med en Carlsberg-chauffør, der af hensyn til sit ansættelsesforhold ønsker at være anonym. Redaktionen kender chaufførens identitet.

Han fortæller, at han har været ansat i over to årtier hos bryggeri-giganten. Men hvor det som regel er forbundet med stor fornøjelse at køre lastbil på ‘J-dag,’ så holder han sig fra førerhuset denne fredag.

En af nissepigerne med ører og bjælde om halsen. Foto: Martin Sylvest Andersen

For ifølge den Carlsberg-ansatte er der blandt kollegerne utilfredshed med, at antallet af chauffører er faldet for meget som følge af naturlige afgange. Der er ikke kommet ikke nok nye til, og det giver ifølge ham et pres for, at der kan opstå overarbejde.

Og kørsel på J-dag ville resultere i overarbejde, lyder det.

»Jeg har kørt J-dag i næsten alle de år, jeg har været ansat, og jeg kommer til at savne det i år,« siger chaufføren.

Tuborgs lastbiler- og busser kommer fredag rundt til 442 beværtninger.

22 lastbiler og 36 busser er bemandet. Det inkluderer i alt 350 nisser.

De første af de i alt 32.000 julebryg bliver åbnet klokken 20.59.