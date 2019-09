Den Europæiske Centralbank vil have lande med gode statsfinanser til at handle. For banken kan ikke alene.

Den Europæiske Centralbank, ECB, har som ventet torsdag præsenteret en pakke med rentesænkning og opkøb af obligationer, der skal hjælpen væksten på vej i eurozonen.

Banken sænker sin indlånsrente fra minus 0,4 procent til minus 0,5. Samtidig sættes der gang i et nyt program for opkøb af obligationer.

Programmet begynder 1. november, og der skal købes for 20 milliarder euro hver måned. Programmet for opkøb har ingen udløbsdato.

Signalet fra ECB er klart. Den europæiske økonomi svækkes gradvist, og der skal noget ekstraordinært til for at forhindre et regulært økonomisk tilbageslag.

ECB's leder, Mario Draghi, lægger ikke skjul på, at det ikke er gjort med bankens beslutning om at sænke renten og opkøb af stats- og virksomhedsobligationer. Han vil have lande i eurozonen til at åbne for pengepungen.

Ifølge Draghi "bør regeringer med et finansielt råderum handle på en effektiv og rettidig måde", siger han efter rentemødet i ECB's bestyrelse. Det skriver AFP.

- Vi tror stadig, at sandsynligheden for en recession i eurozonen er lille, men den er steget, konstaterer han.

Det er en slet skjult opfordring til Tyskland og andre nordeuropæiske lande med overskud på statsfinanserne til at sætte større offentlige projekter i gang. Det kan bidrage til at sætte gang i efterspørgslen på det europæiske marked.

Den negative indlånsrente, der gælder i eurozonen, er den rente, som banker i eurozonen betaler for at have deres overskydende penge stående hos ECB.

Den har i sidste ende betydning for renterne på opsparinger og boliglån.

En endnu lavere rente skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud - i håb om at sparke gang i økonomien.

Tiltaget er omdiskuteret, og flere regeringer har ifølge nyhedsbureauet Reuters advaret ECB mod at lempe pengepolitikken for meget.

Økonomer i Danmark, heriblandt Allan Sørensen fra Dansk Industri, har også noteret, at en lempelse nu kan blive et problem, hvis en økonomisk krise kommer, før pengepolitikken igen er strammet.

- Mario Draghi har efterhånden affyret den pengepolitiske bazooka mange gange. Vi er bekymrede for, om der er mere krudt tilbage, hvis vi for alvor får et tilbageslag, siger han i en analyse.

