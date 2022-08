Lyt til artiklen

Skobutikken ECCO i Købmagergade i København var tirsdag morgen offer for hærværk.

Det stod klart, da en ansat i butikken tirsdag morgen mødte ind til, at butikkens indgangsparti var blevet overhældt med rød maling.

En medarbejder i butikken oplyser til Berlingske, at malingen var frisk, da vedkommende mødte ind en time før åbningstiden lidt i ni om morgenen.

Der var samtidig rester af maling på gadebelægningen foran butikken, da Berlingske ankom på stedet 12.30.

Politiet har endnu ikke været til stede i butikken, der dog oplyser, at hærværket er blevet politianmeldt. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi.

Motivet for hærværket er endnu ukendt, men ECCO har som en af de eneste danske virksomheder valgt ikke at indstille sine aktiviteter i Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine.

I Rusland har ECCO stadig 250 butikker, der hidtil har fortsat aktiviteterne på samme måde som før den russiske invasion af Ukraine.

Berlingske har i løbet af foråret afdækket, hvordan netop den beslutning har haft store konsekvenser for ECCO, som blandt andet Kongehuset – højst usædvanligt – har valgt at stoppe sit 31 år lange samarbejde med.

Også Magasin besluttede sig i april for at stoppe salget af ECCO-sko som følge af virksomhedens fortsatte aktiviteter i Rusland.

Indkøbsdirektør i Magasin Esben Hougaard forklarede hvorfor i en e-mail til Berlingske:

»I takt med eskaleringen af konflikten i Ukraine og ECCOs fortsatte tilstedeværelse i Rusland, har vi i Magasin besluttet at sætte samarbejdet med ECCO på pause. Derfor vil alle ECCOs varer blive taget af hylderne i vores fysiske forretninger og på Magasin.dk.«

ECCO står altså i en af sine dårligste perioder nogensinde i markedsføringsregi, hvilket også har fået Yale University til at sætte skoproducenten ned blandt de dårligst placerede virksomheder på deres liste over virksomheder med engagementer i Rusland.

Den danske erhvervsgigant har siden Ruslands invasion af Ukraine været tavs om sin beslutning om at blive i Ukraine.

Kun én gang har ECCO udtalt sig til medierne om hele forløbet, da topchefen i selskabet, Panos Mytaros, sagde følgende til Berlingske: »En kerneværdi i vores kultur er, at vi tager os godt af vores ansatte. Det er det centrale for os, og det er hovedårsagen til, at vi bliver i Rusland.«

Her legitimerede topchefen samtidig beslutningen ved at sige, at ECCO betyder forsvindende lidt i den samlede, russiske økonomi.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra ledelsen i ECCO.

