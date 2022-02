Cecilie Nørskov Sørensen er 23 år og studerende. Men fra i dag er hun også indehaver af sin egen kaffebar i Mejlgade i Aarhus.

Med et enkelt semester tilbage på sin uddannelse som finansøkonom mærkede hun nemlig en trang til at gøre noget helt andet.

Så det gjorde hun.

Hun slår derfor i dag, lørdag, dørene op til sin helt egen kaffebar, hvor hun selv skal stå i butikken hver dag og hælde kaffe op til gæsterne.

»Det er et kæmpestort spring, men det er det, jeg kan mærke, jeg brænder for. Så jeg tænkte, at det skulle være nu i stedet for at vente,« siger hun til B.T.

Hun har flere års erfaring fra kaffebar-branchen og har altid haft lyst til at have sin egen butik, forklarer hun. Pludselig opstod muligheden, da lokalet, hvor Fryden Kaffebar nu ligger, blev ledigt.

Og så passede det lige med, at hun skulle i praktik som led i sin uddannelse, som hun kan få lov til at gøre i sin egen virksomhed.

»Det bunder i, at jeg ikke følte mig klar til at skulle ud og arbejde for en stor virksomhed. Det føles meget voksent, og jeg følte mig ikke klar til et 8-16 job.«

I stedet skal hun nu stå alene i butikken alle ugens dage udover mandag, hvor hun vil kværne bønner, hælde kaffe op og servere bagværk for gæsterne.

Alt sammen leveret fra mindre, lokale erhvervsdrivende i Aarhus.

En Aarhus-keramiker har lavet kopperne, kaffen er fra Frederiksbjerg og en lille bager i nærheden står for brødet.

Det er netop en del af hele konceptet, at det skal føles lokalt og hyggeligt.

Derfor kommer Cecilie Nørskov Sørensen også på sigt til at arrangere workshops i kaffebaren, hvor man eksempelvis kan komme ned til kreative aftener i butikken.

Først skal det hele dog skydes i gang. Lørdag 5. februar er åbningsdagen i forretningen, og det fejrer hun med halv pris på alle kaffedrikke i weekenden.

»Det hele er meget overvældende, men på en god måde. Nu har det været undervejs i noget tid, og det har været virkelig sjovt,« siger hun.

Cecilie Nørskov Sørensen har startet hele forretningen selv fra bunden. Det har kunnet lade sig gøre med hendes egne penge og med hjælp fra hendes bror og hans kollega, der også har skudt penge i projektet.

Men planen er altså, at Cecilie skal styre butikken alene.

»Så må jeg løbe lidt hurtigere, hvis det bliver nødvendigt. Man ved aldrig, hvordan det kommer til at gå, men måske kan jeg få ansat en ekstra senere.«

Du finder Fryden Kaffebar på Mejlgade 40 i Latinerkvarteret.