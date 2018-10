Danske Banks ageren i hvidvasksag er så betændt, at Copenhagen Business School stopper nye samarbejder.

København. Copenhagen Business School stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank på grund af bankens estiske hvidvasksag. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie finans.dk.

Beslutningen er ifølge finans.dk annonceret på CBS's intranet.

- Der er ingen tvivl om, at Danske Banks topledelse har svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund. Det er også åbenlyst, at topledelsens ageren ikke er et forbillede for vores studerende, skriver rektor Per Holten-Andersen på intranettet.

Danske Bank er CBS' bank, og samtidig er banken involveret i finansiering af en lang række forskningsprojekter på CBS for et tocifret millionbeløb.

I perioden 2007 til 2015 lod Danske Bank på trods af gentagne advarsler et firecifret milliardbeløb i kroner passere igennem sin estiske filial uden nævneværdig kontrol.

En lang række myndigheder undersøger forløbet. Danske Bank har politianmeldt flere medarbejdere i sagen, hvor alle forsvarslinjer mod hvidvask ifølge banken selv har fejlet.

- Vi har derfor besluttet, at CBS ikke vil indgå nye samarbejder med Danske Bank, før der udpeges en ny topledelse, og denne har vist, at den gennem en kritisk dialog med omverdenen vil søge at genskabe den tabte tillid til banken, skriver Per Holten-Andersen ifølge Finans.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, er samtidig adjungeret professor på CBS.

Oven på den svidende rapport om den estiske filial har flere aktører - blandt andet mange kommuner - åbent fortalt, at de overvejer ikke at bruge Danske Bank på grund af sagen.

- Vi er ved at undersøge de juridiske muligheder for at opsige samarbejdet med Danske Bank. Hvidvask af penge er uacceptabelt, skrev eksempelvis Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen, tidligere i oktober.

/ritzau/