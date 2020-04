Carlsbergs kendte pilsner får snart et markant nyt udseende. Det oplyser bryggeriet i en pressemeddelelse.

Tiltaget kommer i forbindelse med Dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april.

»Carlsberg har skabt en fødselsdagsversion af Carlsberg pilsneren med guldskrift og fødselsdagshilsen for at fejre Hendes Majestæt Dronningens runde fødselsdag.«

Dronningen selv har valgt at aflyse den planlagte fejring af sin runde fødselsdag på grund af corona-krisen, og derfor lancerer Carlsberg den nye flaske uden det helt store ståhej.

»Nu er omstændighederne helt anderledes, og vi ser derfor fødselsdagsflasken som en mulighed for danskerne til at fejre Hendes Majestæts fødselsdag ved at skåle hver for sig og dermed vise sammenhold ved at skåle på afstand,« siger Christopher Bak Billing, marketingchef for Carlsberg i Danmark.

Den nye fødselsdagsetiket vil være at finde på alle Carlsberg-flaskerne i en begrænset periode, og de kan købes i detailhandlen i ugerne omkring fødselsdagen den 16. april, og så længe lager haves, oplyser Carlsberg i pressemeddelelsen.

»Vi har ligesom alle andre dyb respekt for myndighedernes anvisninger og Hendes Majestæts påmindelse om at holde sammen hver for sig. Derfor har vi også besluttet at ændre lanceringen af den fine fødselsdagsversion af Carlsberg pilsneren, så vi følger myndighedernes anvisninger, og lader danskerne passe på hinanden ved at hygge sig, skåle og fejre Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag hver for sig,« siger Christopher Bak Billing.

Det vil nok glæde fødselsdagsbarnet at høre. I sin tale til befolkningen 17. marts kaldte hun det 'tankeløst' og 'hensynsløst' at holde fester og runde fødselsdage.