Tre bryggerier, herunder Carlsberg, undersøges for at aftale priser i Indien, skriver Reuters.

Mumbai, Indien. Carlsbergs kontor i Indien er blevet ransaget. Bryggeriet er sammen med to andre - United Breweries og AB Inbev - mistænkt for kartelvirksomhed.

Det siger tre kilder med viden om sagen til Reuters. Undersøgelser af bryggerierne har stået på i mere end ét år.

Ifølge en af kilde viser mailkorrespondancer mellem bryggerierne, at de har aftalt at samstemme deres priser.

Der er specielle prisregler for øl i Indien. Generelt er det de statslige regeringen, som bestemmer, ved at tilføje afgifter og skatter på den pris, der kommer fra bryggerierne.

Ingen af de tre bryggerier ønsker over for Reuters at kommentere sagen.

En whistleblower skulle have henvendt sig til myndighederne med oplysninger, hvorefter undersøgelsen blev indledt. I Indien kan whistleblowere få en lavere straf, hvis man melder sig selv.

Carlsbergs pressechef, Kasper Elbjørn, ønsker over for Ritzau Finans ikke at kommentere sagen, men henviser til den indiske afdeling.

I en mail til Ritzau Finans bekræfter Dhiraj Kapur, der er vicepræsident i Carlsberg India, at bryggeriet er i kontakt med de indiske myndigheder.

- Vi kan ikke kommentere detaljerne i igangværende undersøgelser af myndighederne. På dette tidspunkt samarbejder vi med fuldt ud med Indiens konkurrencemyndigheder, skriver han.

/ritzau/Reuters