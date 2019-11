Det danske storbryggeri Carlsberg stopper som sponsor for EM i fodbold efter 32 år - til trods for at en del af den kommende slutrunde skal spilles i Danmark.

Ifølge Finans' oplysninger overtager rivalen Heineken sponsoratet. I så fald kan det få betydning for de danske roligans under slutrunden.

Hvor EM hidtil har været spillet i et eller to værtslande, afvikles slutrunden efter et helt nyt koncept i 2020 i anledningen af EM's 60-års jubilæum.

Denne gang spilles turneringen i 13 forskellige lande - herunder Danmark. Alligevel har den nye turneringsform har været en af årsagerne til, at Carlsberg nu trækker stikket.

»Vi har besluttet ikke at forny aftalen, selv om vi har haft et langt og godt partnerskab med UEFA siden 1988. Det hænger blandt andet sammen med, at halvdelen af de steder, hvor EM bliver afholdt næste år, ikke er så relevante for os,« siger informationschef Kasper Elbjørn fra Carlsberg til Finans.

Hvis Heineken overtager sponsoratet, kan det føre til pudsige situationer i Danmarks nationalarena, Parken - også for tilskuerne.

Sagen er nemlig den, at Carlsberg har en sponsoraftale med Parken, som blandt andet betyder, at der udelukkende sælges øl og sodavand fra det danske bryggeri og dets samarbejdspartnere. Med Heineken som EM-sponsor kommer der næppe til at være øl fra konkurrenten i Parkens fadølshaner. Derimod forventes det, at der vil blive serveret Heineken eller øl fra Royal Unibrew, som det store hollandske bryggeri har et samarbejde med.

En anden årsag til, at Carlsberg stopper som EM-sponsor efter så mange år, er den velkendte: at parterne ikke kunne nå til enighed om det økonomiske.