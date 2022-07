Lyt til artiklen

Det er stadig muligt at købe en Carlsberg-øl i Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har undersøgt supermarkeder i og omkring Moskva for øl, efter at flere velkendte ølbrands har meldt, at de vil trække sig ud af Rusland.

Blandt disse var danske Carlsberg, som 28. marts i år meddelte, at de ville trække sig helt fra Rusland, som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Carlsberg bryder ingen løfter, men det viser, hvor lang tid det tager, før sanktioner og forbud mod forbrugerfokuserede produkter har en effekt.

Undersøgelsen omfattede blandt andet, at dåsernes produktionsdato blev noteret ved at kigge på de indskrevne tal i bunden af øldåser.

I undersøgelsen blev der fundet dåser, som var blevet produceret så sent som 29. april i en by syd for Moskva – mere end en måned efter, at Carlsberg annoncerede deres exit fra Rusland.

Også Carlsbergs store konkurrenter er fortsat at finde på hylderne i Rusland på trods af, at de også tidligere har annonceret deres tilbagetrækning fra landet.

Det gælder belgiske Heineken og bryggerigiganten InBev, som blandt andet står bag Corona og Bud.

Det er uklart, hvor stor en beholdning af øl fra bryggerigiganter de russiske forhandlere sidder inde med.

Carlsberg har 8.400 ansatte i landet og skriver i en mail til Reuters, at produktionen i landet var nedsat per 9. marts, og at den seneste produktion foregik i april.