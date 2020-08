Selv en af de største danske virksomheder, må erkende, at coronavirussen rammer hårdt.

Øl-giganten Carlsberg står nemlig overfor en kommende fyringsrunde. Det forklarer Carlsbergs koncernchef, Cees 't Hart til Finans.

Selvom salget af øl i detailhandlen er steget, så er ølsalget faldet markant til barer og restauranter, hvilket har haft en negativ effekt på deres udvikling.

Ølsalget indenfor restaurationerne er blandt andet faldet på grund af Danmarks nedlukning tilbage i marts, og deres nuværende situation med tidlige lukketider.

»Vi er i gang med at rekalibrere virksomheden. Det betyder, at vi skal sikre, at vores struktur, processer og omkostninger er tilpasset virkeligheden på den anden side af corona-krisen. Desværre vil dette påvirke antallet af ansatte i disse funktioner,« forklarer koncernchefen på bryggeriets konferencemøde.

Det forøgede salg af øl i detailhandlen har blandt andet bidraget til, at Carlsberg klarede sig bedre end forventet gennem de første seks måneder af året. Dette er dog ikke nok for Carlsberg, der alligevel forventer et fald i deres overskud.

Cees 't Hart vil ikke sætte et endeligt antal på fyringerne, men bekræfter at fyringer kommer til at ramme hele koncernen, også på topniveau.