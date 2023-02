Lyt til artiklen

Carlsberg har indsnævret feltet af potentielle købere til deres bryggeri i Rusland.

Helt nøjagtigt er der nu 10 potentielle købere tilbage, og de sidste forhandlinger skal nu til at gå i gang.

Det skriver Børsen.

Processen har været lang, efter den store russiske andel af forretningen blev sat til salg i marts 2022.

Selvom den russiske del af Carlsbergs forretning giver overskud i dag, har den tidligere kostet dyrt. I 2015 måtte de lukke to bryggerier, hvilket kostede mange millioner på bundlinjen. Foto: INTS KALNINS

Den blev skudt i gang med krigen i Ukraine, der udløste kritik af Carlsberg, at de fortsatte deres aktiviteter i Rusland.

Alligevel arbejder ølgigantens topchef Cees ’t Hart på, at de måske skal vende tilbage til det kontroversielle marked.

»Jeg vil ikke afvise det, jeg mener, at hvis vi kan forhandle os frem til en tilbagekøbsklausul, vil det selvfølgelig være noget, som vi gerne vil,« siger Cees ’t Hart til Børsen.

Topdirektøren fortæller videre, at Rusland har været et meget vigtigt marked for Carlsberg, hvor der blevet solgt flydende humle for omkring 20 milliarder kroner de seneste par år.

En russisk medarbejder på "Baltika-Pikra" bryggeriet i Krasnoyarsk. Foto: © Ilya Naymushin / Reuters

Gennem flere år har den store del af forretningen i Rusland betydet mere og mere for, hvordan selskabet har arbejdet i hele verden. Mange centrale funktioner i koncernen har været i den gamle østblok.

De er nu rykket tilbage til blandt andet Danmark – en operation, der har kostet op mod 100 millioner kroner at udføre, skriver Børsen.

Selvom selskabet nu burde kunne køre videre uden den russiske gren, så er der flere benspænd, inden de kan sælge.

For Rusland indførte i efteråret en lov, der kan komplicere Carlsbergs planer om et salg.

Ifølge Børsen drejer det sig om dekret 618, der betyder, at alle salg af selskaber skal godkendes af de russiske myndigheder. Ingen kender angiveligt til, hvad der præcis kræves for et salg kan blive gennemført.

Alligevel håber Cees ’t Hart, at de russiske øl kan være solgt, inden han går på sommerferie. Men det er usikkert understreger han over for Børsen.