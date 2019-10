Det går bedre for Carlsberg med at tjene penge i Kina og Vesteuropa. Bryggeriet varsler tocifret vækst.

Det danske bryggeri Carlsberg skruer op for forventningerne, få dage før selskabet præsenterer sit regnskab for tredje kvartal.

Det er en forbedret profit fra driften i Kina og Vesteuropa, der nu får bryggeriet til at varsle en tocifret organisk vækst - hvilket er vækst fraregnet eventuelle opkøb - for hele året.

Tidligere ventede selskabet en vækst på omkring syv til ni procent. Carlsberg oplyser ikke, hvad det betyder i kroner og øre.

Det overraskende gode salg på de to kernemarkeder er mere end nok til at opveje en svagere indtjening end ventet i Rusland, skriver Carlsberg i en meddelelse til fondsbørsen.

- Vi er meget tilfredse med at være i stand til at levere den anden opjustering i år på grund af solid indtjening i Vesteuropa og Kina, skriver Carlsberg-direktør Cees 't Hart i en mailkommentar.

Det er anden gang i år, at Carlsberg opjusterer. 31. oktober kommer bryggeriet med sit regnskab for tredje kvartal. Her forventer bryggeriet at fortælle mere om baggrunden for opjusteringen.

Regnskabet for de første seks måneder viste, at Carlsberg bliver stadig bedre til at sælge dyrere øl til forbrugerne.

Det er salget af specialøl og lignende, der vokser, og dermed kan bryggeriet presse indtjeningen op, selv om det samlede ølsalg ikke rykker voldsomt på sig.

Nyheden om opjusteringen kom som en velskænket nyhed for investorerne, der kunne se værdien på aktien stige 1,3 procent kort efter meddelelsen til fondsbørsen.

Med to opjusteringer er forventningerne til overskuddet på driften noget nær det dobbelte i forhold til, da 2019 startede.

Samtidig er en opjustering på baggrund af tredje kvartal blevet lidt af en efterårstradition for Carlsberg. Det er fjerde år i træk, at Carlsberg opjusterer i netop tredje kvartal.

/ritzau/