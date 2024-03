Massive nedskrivninger i Rusland betyder, at Carlsberg får et underskud efter skat på 40,8 milliarder kroner.

Carlsberg måtte i sommer se den russiske stat overtage kontrollen med bryggerikoncernens russiske datterselskab Baltika, og der er ingen forventning om, at man nogensinde får bryggerierne tilbage igen.

Derfor har selskabet foretaget en kæmpe nedskrivning på de russiske aktiviteter, samtidig med at man har bogført mange års tab på valutaomregning og kurssikring.

Sammenlagt påvirker omkostningerne ved farvellet til Rusland årsregnskabet for 2023 med et minus på mere end 47 milliarder kroner.

Det efterlader koncernen med et resultat efter skat på minus 40,8 milliarder kroner.

Bryggerikoncernens omsætning voksede i årets løb fra 70,3 milliarder kroner til 73,6 milliarder på trods af en svagt faldende mængde solgt øl.

Det skyldes blandt andet, at Carlsberg er lykkedes med at få lidt mere for den øl, som selskabet producerer.

I alt har Carlsberg har solgt 101 millioner hektoliter øl og 24 millioner hektoliter andre drikkevarer.

En hektoliter er 100 liter øl, og dermed svarer salget i 2023 til 30,3 milliarder dåser øl.

Mens salget i Europa er faldet en smule, er det til gengæld vokset i Asien.

Samtidig er Tuborg-salget vokset med tre procent, mens omsætningen af ølmærket Brooklyn er vokset med hele 34 procent. Til gengæld er salget af ciderproduktet Sommersby faldet med seks procent.

Carlsbergs bestyrelse lægger op til, at aktionærerne skal have et udbytte på 27 kroner pr. aktie, nøjagtigt lige som sidste år.

Forventningen er, at omsætningen på længere sigt skal vokse med mellem fire og seks procent årligt.

For 2024 er forventningen indtil videre en stigning i driftsresultatet på mellem én og fem procent.

/ritzau/