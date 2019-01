Hvis du ikke allerede har god samvittighed, når du fredag efter arbejde kaster dig i sofaen og åbner en kold øl, så er Carlsberg netop kommet med et nyt tiltag, der forhåbentligt kan hjælpe dig og miljøet lidt på vej.

Du kender det måske. Du er netop trådt ud af svingdøren på arbejde, sætter dig på cyklen og svinger forbi det lokale supermarked. Det er fredag, så du smider en 6-pack i kurven. Men fremover vil de ikke længere være pakket ind i plastik. I hvert fald ikke hvis de er fra Carlsberg.

Fra lørdag er det nemlig muligt at købe de såkaldte Snap Pack-6-packs, hvor dåserne ikke er holdt sammen af plastik-folie. I stedet er de seks dåser holdt sammen af lim. Og det er noget, der kan måles på Carlsbergs plastik-forbrug.

For med 26 millioner solgte 6-packs om året, betyder den nye indpakning, at bryggeriet kan sænke sit plastik-forbrug med intet mindre end 76 procent - eller 150 tons - om året i Danmark alene.

6-packen åbnes først på langs og siden kan dåserne skilles ad enkeltvis.

»Med Snap Pack kan vi nu give danskerne en virkelig god mulighed for at forbedre miljøet og spare store mængder plastik, når de nyder deres øl. Samtidig tror vi, det vil være en anderledes og sjov oplevelse at stå med en 6-pack, hvor man ikke umiddelbart kan se, hvordan dåserne hænger sammen,« siger Jeppe Boel, der er marketing manager for Carlsberg i Danmark i en pressemeddelelse.

Carlsberg har ikke kun i sinde at rulle den nye indpakning i Danmark. På sigt skal den indføres på verdensplan - og så kan det for alvor aflæses på miljøbelastningen. Til den tid vil den simple ændring af emballagen spare 1.200 tons plastik om året - det svarer til godt 60 millioner plastikposer.

Og det er noget, der glæder flere miljøorganisationer.

»Virkeligheden er, at der findes 150 millioner tons plastik i verdenshavene i dag, og hvert år kommer der millioner af tons mere til. Derfor er det et stort fremskridt, at Carlsberg med sin Snap Pack viser retningen for en grønnere fremtid med mindre plastikforurening. Kloden har brug for nye og bedre løsninger,« siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Sidste år lukkede den populære Fillippinske ferieø Boracay i seks måneder, da den ifølge borgmesteren var ved at »drukne i skrald«. På samme måde findes der skraldesæson på flere tropiske øer rundt i verden, når strømmen sender plastik rundt fra ø til ø.

Han bakkes op af Henrik Beha Pedersen, der er stifter og direktør i organisationen Plastic Change.

»Det er et rigtig godt initiativ, Carlsberg nu har taget. Med den nye måde at holde øl sammen på vil Carlsberg spare sig selv, forbrugerne og ikke mindst naturen for tonsvis af plastik. Vi håber, at Carlsberg hermed vil inspirere andre virksomheder til at reducere deres plastikaffald, for det er den vej, vi er nødt til at gå, hvis vi ikke skal drukne i plastik,« siger Henrik Beha Pedersen.

Sådan åbnes de nye 6-packs Stil din Snap Pack på et fast underlag og fjern det lille håndtag ovenpå 6-packen

Del Snap Packen på midten, så du har to rækker med tre øl

Herfra kan hver øl klikkes fri og nydes

Ved første øjekast er det ikke til at se, hvordan de seks øl bliver holdt sammen. Og det er også et af de trick, Carlsberg håber på forbrugerne vil tage rigtigt godt imod. Samtidig kan det være en sjov gimmick, at forbrugerne nu skal lære en ny måde at åbne sine øl på.

I 30'erne indførte Carlsberg flasker med metalkapsler, og dengang måtte de gennem annoncer i aviser forklare forbrugerne, hvordan man brugte en øloplukker. På den nye 6-pack er der også trykt en instruktion af, hvordan man skal skille dåserne ad.