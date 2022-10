Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Carlsberg kommer ikke til at levere donationer til krigsofrene i Ukraine – selvom virksomheden ellers lovede det for et halvt år siden.

Det oplyser ølgiganten til Berlingske.

I marts udsendte Carlsberg, der på det tidspunkt fortsat havde aktier i Rusland, en pressemeddelelse, hvori de skrev følgende:

'Enhver form for overskud, der bliver skabt under den humanitære krise, vil blive doneret til nødhjælpsorganisationer'.

Men sådan kommer det ikke til at foregå.

»Det (løftet om donation, red.) skete på et tidspunkt, hvor vi ikke havde det fulde overblik over de finansielle konsekvenser. Vi kan nu se, at vi efter nedskrivningen på 9,5 milliarder kroner ikke kommer til at donere noget, fordi vi står med et kæmpe underskud,« skriver Tanja Frederiksen, pressechef i Carlsberg, til Berlingske.

Årsagen er, at Carlsberg i slut marts sagde farvel til Rusland og ville sælge sine aktiviteter i landet.

I regnskaberne stod det, at deres bryggeriet i Rusland var 20 milliarder kroner værd.

Men Carlsberg havde svært ved at finde en køber, hvorfor virksomheden måtte nedskrive værdierne med 9,5 milliarder kroner.

Og det har altså nu medført, at virksomheden står med et underskud, hvorfor krigsofrene ikke får den lovede donation.

Eksperter siger til Berlingske, at det kan virke uprofessionelt, vildledende og utroværdigt, hvis man fremsætter et løfte, som det senere viser sig, at man ikke kan holde.