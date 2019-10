Med to prototyper og nyt partnerskab er Carlsberg tættere på at kunne sælge ølflasker lavet af papir.

Carlsberg er med nyt partnerskab tæt på at have udviklet en ølflaske af papir. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Siden 2015 har Carlsberg arbejdet på en bæredygtig ølflaske. Fredag vil selskabet offentliggøre to prototyper til ølflasker af papir. Det sker i forbindelse med klimamødet C40 i København.

- Selv om vi ikke helt har nået målet endnu, er de to prototyper væsentlige skridt på vejen til at realisere vores ultimative ambition om at bringe denne banebrydende teknologi til markedet, siger vicechef for Group Development i Carlsberg Myriam Shingleton i pressemeddelelsen.

Ifølge Carlsberg vil den udvikling blive styrket af et nyt "papirflaskefællesskab", som selskabet har indgået med tre andre globale selskaber og firmaet Paboco.

Det drejer sig om selskabet bag Coca-Cola, kosmetikvirksomheden L'Oréal og The Absolut Company, der blandt andet står bag vodkaen Absolut.

Partnerskabet skal ifølge Paboco, der specialiserer sig i at udvikle papiremballage, styrke udviklingen af bæredygtig emballage.

- Vi samarbejder på tværs af værdikæden, deler risikoen og er fælles om vores vision om, at papirflasken vil blive en realitet, som grundlæggende vil ændre branchen for altid, siger administrerende direktør for Paboco Gittan Schiöld.

Begge prototyper, der bliver offentliggjort fredag ved C40-mødet, er primært fremstillet af bæredygtigt dyrket træfiber. Indvendigt har flaskerne en beklædning, så de kan indeholde øl.

/ritzau/