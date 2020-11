Carlsberg og bryggeriets partner på det indiske marked ligger i åben strid. Klagesag er løbet ud i sandet.

Carlsberg blev sidste år beskyldt for at bryde loven i Indien af sin forretningspartner i landet, men nu har det indiske erhvervsministerium lukket sagen.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det danske bryggeri har et datterselskab i Indien, hvor det ejer cirka 67 procent af aktierne, mens forretningsmanden C.P. Khetan sidder på de sidste 33 procent.

C.P. Khetan sendte sidste år en klage til de indiske myndigheder, hvor Carlsberg blev beskyldt for at have brudt Indiens konkurrencelov, have begået bedrageri og favoriseret sine egne bestyrelsesmedlemmer i det fælles selskab.

Hos Carlsberg bekræfter kommunikationschef Kasper Elbjørn, at sagen ikke er kommet videre.

- Vi er blevet orienteret om, at sagen er blevet lukket uden bemærkninger og sanktioner mod Carlsberg India. Det har vi taget til efterretning.

- Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at vi ikke kan udelukke beskyldninger og reelle overtrædelser af vores politikker og adfærdskodeks i et marked som Indien.

- Til gengæld kan man forvente af os, at vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre overtrædelser, og at vi tager hver enkelt sag alvorligt og tager de nødvendige skridt, hvis påstandene underbygges, siger Kasper Elbjørn til Finans.

Carlsberg og C.P. Khetan har haft en tvist gennem de seneste år, som flere gange har været fremme i medierne.

Ifølge Finans handler striden primært om penge. C.P. Khetan har ifølge Finans krævet et beløb op mod 100 millioner dollar for sin andel af det fælles selskabet, mens Carlsberg omvendt mener at have et tilgodehavender på 43 millioner dollar.

C.P. Khetans repræsentanter skriver i en mail til Finans.dk, at den lukkede sag kun drejer sig om en af flere sager ved det indiske erhvervsministerium, som ikke er afgjort endnu.

Nyhedsbureauet Reuters skriver lørdag, at selskabets revisor i det indiske selskab, PwC, har sagt op.

Det skyldes ifølge Carlsberg, at der internt i bestyrelsen er forskellige synspunkter, mens revisorens exit ifølge anonyme kilder er sket, efter at PwC for andet år i træk ikke har givet en påtegning til årsregnskabet.

Ifølge en anonym kilde har de tre medlemmer af bestyrelsen i Carlsberg India, der er udpeget af Khetan Group, ikke ville godkende det seneste årsregnskab.

Det har de syv medlemmer, som er udpeget af Carlsberg, til gengæld.

/ritzau/