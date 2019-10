Dansk Industri ånder lettet op efter genvalg af Justin Trudeau, der er en vigtig EU-allieret i WTO-slagsmål.

I dansk erhvervsliv lød natten til tirsdag et lettelsens suk, da Canadas premierminister, Justin Trudeau, tilsyneladende blev genvalgt.

Lidt væk fra alle overskrifternes søgelys har Trudeau nemlig været en af EU's stærkeste partnere i et forsøg på at løse et lurende problem med Verdenshandelsorganisationen, WTO.

USA og særligt præsident Donald Trump har været utilfreds med WTO og dens appelinstans, der står for at afgøre tvister mellem WTO-lande. Derfor blokerer USA for udnævnelsen af nye dommere.

Med udgangen af 2019 mister appelinstansen to dommere og har ikke dommere nok til at være funktionsdygtige. Domstolen er dermed ikke i stand til at afgøre tvister.

Tvister i WTO kan blandt andet handle om, hvorvidt selskaber får urimelig statsstøtte fra deres hjemland såsom Kina.

Særligt EU har været bekymret for appelinstansens sammenbrud. Og det er her Justin Trudeaus regering i Canada kommer ind i billedet.

Canadas regering og EU har ifølge Dansk Industris underdirektør for international handel, Peter Thagesen, haft et særligt tæt samarbejde om en løsning.

De to parter har arbejdet med, hvad man gør, hvis WTO's appelinstans bryder sammen. Her arbejder de to parter på at skabe en slags appelinstans for de lande, der har lyst til at være med.

Indtil videre har Norge meldt sig som interesseret. Ifølge Peter Thagesen kan man håbe, at økonomier som Japan og Australien også har appetit på at lave en slags nød-instans.

Og her har Justin Trudeau som premierminister haft en nøglerolle.

- Han har været en vigtig allieret i den kamp, som EU og Canada har kæmpet, siger Peter Thagesen.

Han understreger, at Danmark er et af de lande, der trods vores begrænsede størrelse, har allermest på spil.

- Danmark er et af de lande i verden, der har nydt allermest gavn af setup'et WTO, siger Peter Thagesen.

/ritzau/