Opførslen af fabrikken Aurora Nordic 2 sættes i bero, når bygningskonstruktionen er færdig.

Det canadiske selskab Aurora har haft stor succes med at sælge medicinsk cannabis i hjemlandet, og derfor satsede canadierne på et europæisk gennembrud - blandt andet med base i to danske fabrikker.

Men det europæiske eventyr lader vente på sig. Og som følge heraf har Aurora efter et dårligt regnskab valgt at skrue ned for tempoet og blandt andet sætte planerne om den ene danske fabrik i bero.

Det danske datterselskab, Aurora Nordic, har den første fabrik klar til at producere 20 ton medicinsk cannabis årligt, når Lægemiddelstyrelsen giver grønt lys for salget af det.

Til gengæld kommer der til at gå lidt længere tid, før den anden fabrik, Aurona Nordic 2, kommer til at starte sin produktion.

Ifølge Mads Ulrik Pedersen, der er direktør for Aurora Nordic, bliver fabriksbygningen færdiggjort. Men planerne for at fylde fabrikken med inventar udskydes i første omgang med tre til seks måneder.

- Vi havde kigget meget på det nordamerikanske marked, hvor udskrivningen af medicinsk cannabis er nærmest fordoblet hvert eneste år.

Når canadierne har svært ved at øge salget til det europæiske marked med lige så meget som det canadiske, skyldes det ifølge Mads Ulrik Pedersen, at europæiske myndigheder er mere "konservative" med deres tilladelser.

Direktøren forventer, at fabrikken kan begynde sin produktion engang i sidste halvdel af 2020.

Aurora Nordic 2 var tiltænkt en langt større produktion. Ved færdiggørelse skal den producere omkring 200 ton årligt.

Det canadiske moderselskab håber at spare 80 millioner dollar ved at sætte fabrikkens opførsel i bero.

Aurona Nordics produktion er primært sigtet mod det tyske marked.

