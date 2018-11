En skattegæld var for et halvt år siden ved at slå bunden ud af såvel tv-kokken og kogebogsforfatteren Camilla Plums privatøkonomi og livsværket Fuglebjerggaard.

Camilla Plum bad i juni offentligheden om en økonomisk håndsrækning i form af at handle hos hende - og det har hjulpet. Skattegælden er nu betalt, fortæller hun nu til erhvervsmediet Finans.

'Vi har masser af varer, og krisen blev afværget takket være en masse dejlige mennesker, som hjalp ved at købe en masse ting og sager fra os. Det var rigtigt dejligt at mærke en massiv støtte i form af varekøb,' skriver hun i en mail til mediet.

Det var i et nyhedsbrev, Camilla Plum bad om hjælp.

Camilla Plum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'Jeg har brug for støtte. Jeg er kommet i en meget akut og meget ubehagelig situation,' skrev hun.

Hun skrev ikke mange detaljer, men det fremgik dog, at hun 'af forskellige og meget uheldige grunde' har oparbejdet en stor skattegæld, som hun har brug for hjælp til at afvikle inden for meget kort tid.

Hun lagde ikke skjul på, at det ellers kunne få fatale følger.

'Jeg risikerer at miste alt, hvis jeg ikke skaffer ret mange penge i en stor fart,' skrev hun.

Fuglebjerggaard, der ligger ved Hemmingstrup i Nordsjælland, har været drevet af 62-årige Camilla Plum gennem over 20 år som en enkeltmandsvirksomhed.

Der offentliggøres derfor ikke regnskaber fra selskabet.

På gården, som er kendt fra hendes tv-udsendelser på DR, kan besøgende blandt andet handle i en økologisk planteskole og i en gårdbutik, plukke jordbær og æbler eller tage kurser i have og mad.

Derudover driver hun også gårdbutikken 'Camilla Plums Blandede Landhandel', som ligger på Jægersborggade på Nørrebro i København.