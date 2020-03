Coronavirussen hærger Danmark, og det har betydet at mange selvstændige har måttet lukke deres forretninger. De har derfor stået uden indtjening.

Men nu er der hjælp at hente. Det sker, efter at regeringen har tilbudt en hjælpepakke, og det vækker glæde hos Camilla Roland Andersen på 38 år.

Hun er selvstændig frisør, og ejer 'Salon perfekt' der ligger på Islands Brygge i København. Her har hun haft lukket siden torsdag.

»For mig betyder hjælpepakken alt. Det betyder, at jeg kan undgå at gå ud og stifte gæld for at overleve. Vi kan som familie have en fremtid efter det her, uden lige så store økonomiske vanskeligheder,« fortæller Camilla Roland Andersen til B.T.

Hun fortæller videre, at hun inden hjælpepakken var meget usikker omkring sin fremtid. Camilla Roland Andersen har nemlig af gode grunde ingen indtjening. Men regningerne skal stadig betales.

Heldigvis, fortæller Camilla Roland Andersen, har hendes kunder været meget forstående og støttende i denne svære tid:

»De har bakket mig op og lovet at vende tilbage som kunder, når krisen en dag er ovre. Og til den tid må jeg jo bare rende endnu stærkere, og tage nogle syvdages arbejdsuger og bare knokle igennem.«

Camilla Roland Andersen finder dog trøst i hjælpepakken. For uden den var hun blevet nødt til at låne penge:

»Jeg ville ikke sagtens kunne klare mig, uden hjælpepakken. Men jeg skulle nok klare den. Men det er kun fordi, jeg har sådan en god familie, der ville kunne låne mig nogle penge. Uden dem eller hjælpepakken havde jeg ikke kunne klare den. Jeg har jo ingen indtjening,« fortæller Camilla Roland Andersen.

Inden hjælpepakken blev tilbudt til selvstændige, regnede Camilla Roland Andersen med, at hun kunne overleve lige omkring en måned.

Herefter var hun blevet nødt til at låne penge af enten banken eller sine forældre bare for at kunnne overleve. Men hjælpepakken har nu skabt tryghed i familien:

»Nu kan vi sove roligt om natten, og lægge al vores energi i hjemmeundervisning af vores børn i denne tid. For bare det alene er et fuldtidsjob,« afslutter Camilla Roland Andersen.