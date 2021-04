58-årige Emil Rasoulinia er en glad mand.

Han føler det som uendeligt længe siden, døren til hans populære Froggys Café lige i hjertet af det indre Odense sidst var åben, men onsdag klokken 9 sker det endelig igen.

»Vi glæder os. Nu har vi gået og ventet på det her i næsten fem måneder, så det var en dejlig nyhed at få, at vi nu må åbne for både indendørs og udendørs servering,« siger han.

Der er dog et men:

Åbningen for indendørs servering må kun ske under forudsætning af, at gæsterne skal kunne fremvise et corona- eller vaccinepas.

Og – ikke mindst – at man som gæst skal have reserveret bord minimum 30 minutter i forvejen.

Ellers er Froggys Café og alle andre cafeer, værtshuse og spisesteder lukket land.

»Det er jo ikke, fordi vi ikke har nok at lave i forvejen, men vi skal selv være 'politibetjente', og det kræver ekstra mandskab. Indtil videre har vi fået at vide, at gæsterne skal have bestilt bord mindst en halv time før, hvis de gerne vil ind. Jeg synes, det er lidt firkantet. For mig giver det ingen mening. Og jeg har heller ikke hørt nogen forklaring på, hvorfor der skal være den her regel,« siger Emil Rasoulinia, som har drevet Froggys Café i mere end 25 år.

Erhvervsminister Simon Kollerup har åbnet en lille dør på klem for, at 30-minutters-reglen – måske – kan lempes.

Men han har ikke givet nogen garanti. Derfor venter restauratører rundt om i hele landet lige nu spændt på, om genåbningen bliver gjort mere smidig og mindre bøvlet, end der ellers er lagt op til med de retningslinjer, som lige nu er gældende.

»Vi ved, vi får travlt, lige så snart vi åbner. Jeg har valgt selv at tage 'polititjansen' med at stå i døren og tage imod gæsterne, for jeg synes ikke, de unge skal stå med ansvaret, hvis der er nogen, vi bliver nødt til at afvise, og som måske ikke er helt enige i, at de ikke må komme ind,« siger Emil Rasoulinia.

»Jeg vil tro, at i al fald 90 procent af vores gæster er nogle, som kommer ind fra gaden. Det er impulsive gæster, der gerne lige vil ind og have en kop kaffe eller noget andet. Altså folk, som ikke har bestilt bord på forhånd. Til dem bliver jeg nødt til at sige: 'Desværre – du må ikke komme ind uden reservation. Ellers må du komme tilbage om en halv time'. Og det er dét, jeg synes kan være et problem. Vi frygter at miste nogle gæster på grund af den regel,« siger han.

Bødestraffen for at åbne døren for besøgende, som ikke har reserveret bord på forhånd eller ikke kan fremvise gyldigt coronapas, er 12.500 kroner. Per gæst, vel at mærke.

Selvom Froggys Café har haft lukket siden 9. december sidste år, har Emil Rasoulinia ikke fyret nogen af sine 40 ansatte.

Lønkompensationen fra staten er 75 procent, så indehaveren har selv betalt den sidste fjerdedel.

Det har indtil nu kostet ham og virksomheden mellem halvanden og to millioner kroner.

»Vi er glade for, at vi har en god bank. Ellers var det ikke gået. Vi har taget af egenkapitalen, taget lån og brugt af kassekreditten. Vi havde jo nok regnet med, at vi havde kunnet åbne i al fald en måned tidligere.«

»Men nu glæder vi os bare allesammen til at komme i gang igen. Og så håber vi på, at reglen om, at der skal reserveres bord på forhånd, bliver fjernet,« siger han.