Sidste år åbnede en ny café under Københavns Rådhus for at åbne stedet mere op for offentligheden.

Problemet er, at cafeen, som blev forpagtet af Meyers, ikke har kunnet tiltrække nok gæster.

I løbet af august 2018 havde den åbent i 27 dage og havde i gennemsnit to besøgende om dagen. Det viser en evaluering fra Økonomiforvaltningen.

Her fremgår det også, at cafeen har været en dyr satsning fra kommunens side. Udgifter til vagter og håndværkere løber op i en kvart million kroner.

Cafeen med navnet Rådhuskælderen har været en del af en forsøgsordning og blev stemt igennem af Borgerrepræsentationen.

Den har ligget i rådhusets kantine og kun haft åbent, når den ikke var optaget til andet brug.

Til Politiken forklarer Lars Weiss, der er gruppe formand for Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen, at de begrænsede åbningstider er en del af forklaringen på, hvorfor cafeen ikke har tiltrukket nok kunder.

»Der er en forskel på at drive en café i Tivoli, hvor alle ved, hvornår der er åbent, og så et sted som Rådhuskælderen, hvor der ikke har været åbent hver dag og kun på nogle bestemte tidspunkter«, siger han.

En anden forklaring kan dog også være, at mange københavnere slet ikke vidste, at den overhovedet fandtes.

Det har dog ikke været kommunen selv, som har stået for at reklamere for cafeen, fortæller Lars Weiss.

I forhold til den kvarte million, som nu er penge ud af vinduet, forklarer han, at det ikke var noget, man kunne have forudset.

Borgerrepræsentationen mangler at godkende luknningen af cafeen endeligt, hvilket forventes vil ske i løbet af august.