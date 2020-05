Nu er det snart to måneder siden, at Mette Frederiksen (S) lukkede danmark ned, og dermed blandt andet lukkede ned for alle caféer og restauranter.

Nu arbejder Danmark langsomt mod en udvidet genåbning, og det bliver spændende at se, hvad der bliver åbnet op for på mandag den 11.Maj, når Mette Frederiksen afholder pressemøde.

Den fynske café-ejer Jørgen Brochorst Christensen, der ejer Café Biografen i Odense, var dog klar i mælet, da han snakkede med Fyens Stiftstidende. Han er overbevist om, at Mette Frederiksen åbner op for udendørsservering i næste uge:

»Vi åbner på mandag. Det må du gerne citere mig for.«

»Vi vil selvfølgelig følge reglerne, men jeg vil virkelig blive overrasket, hvis vi ikke får lov til at åbne i en eller anden form,« siger Jørgen Brochorst til Fyens Stiftstidende.

I sidste uge var der forhandlinger omkring næste fase af genåbningen af Danmark. Ifølge Jyllands-Posten har regeringen foreslået, at det blandt andet er caféer og restauranter, der får lov at åbne for udendørsservering.

Mette Frederiksen har dog udtalt, at hun vil først vil melde noget ud omkring næste fase i genåbningen af Danmark kort før, at det bliver aktuelt.

Ifølge en rundspørge, der er foretaget af Ritzau, så står genåbning af caféer, restauranter og barer da også højt på listen over ting, som danskerne gerne vil have skal genåbne. Det skriver Ritzau.