Seks måneder i spidsen.

Så længe fik direktøren for Café Kridt-kæden, Bjarne Buthler, inden han stoppede på posten igen.

Ifølge den nu tidligere direktør skete det i enighed med ejeren af café-kæden, Gry Kibsgaard, skriver JydskeVestkysten.

Bjarne Buthler, der blandt andet er uddannet kok og stifteren bag Café Butler i Aabenraa, fortæller til avisen, at han stoppede som direktør i kæden allerede for et par uger siden.

Afskeden fra Café Kridt kommer ovenpå, at han blev ansat for et halvt år siden, med det mål at rydde op og trimme caféerne.

En opgave som den tidligere direktør mener, at han til dels er lykkedes med. Han siger dog samtidig, at han fyldte for meget i budgettet.

Bruddet mellem Bjarne Buthler og Café Kridt bekræftes overfor mediet af indehaver Gry Kibsgaard.

»Vi har vurderet, at det ikke var det bedste match for Café Kridts fremtid. Vi havde ikke helt de samme visioner. Vi var gode holdspillere, men bare ikke på samme hold,« siger hun til JydskeVestkysten.

Overfor avisen understreger Gry Kibsgaard dog, at afskeden med Bjarne Buthler var udramatisk.

Mens Bjarne var direktør hos Café Kridt i den relativt korte tidsperiode, gik kædens café i Tønder konkurs, hvilket efterlader café-kæden med to resterende butikker i Aabenraa og Haderslev.

Efter at den tidligere direktør er stoppet, har Gry Kibsgaard selv overtaget styringen for Café Kridt-kædens caféer.

Hvad Bjarne Buthler nu skal give sig i kast med, er endnu ikke afklaret. Han oplyser til avisen, at han i øjeblikket holder ferie, hvorefter han vil gå i tænkeboks.