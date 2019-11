2019 ser ud til at slå rekord i konkurser i byggeriet. Det skyldes, at mange iværksætterselskaber ikke overlever.

2019 bliver året, hvor et rekord-stort antal virksomheder drejer nøglen om i bygge- og anlægsbranchen.

Som det ser ud lige nu, er konkurstallet nemlig på vej til at blive det højeste, vi har set, i flere år, skriver Fagbladet 3F.

I årets første ni måneder har der været 734 byggekonkurser – det er en stigning på 9,5 procent i forhold til 2018, og ifølge Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg, kan man godt forvente, at det stiger året ud.

- Mit bud er, at vi vil se mere af det samme resten af året, så konkursantallet i byggeriet i 2019 vil formentlig ramme all-time-high og blive firecifret for første gang siden 2010, siger han.

En stor del af de virksomheder, som går konkurs, er såkaldte enkrones-virksomheder, eller IVS’er. Det vil sige iværksætterselskaber, der kun skulle have en krone i startkapital.

Det betyder, at det er få mennesker, der reelt set bliver ramt af konkurserne. De fleste af dem har meget få eller ingen folk ansat. Det siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet, den faglige samarbejdsorganisation for arbejdere i bygge- og anlægsbranchen.

- Det høje antal konkurser er ikke et problem for byggebranchen generelt set, men desværre kan det jo være en katastrofe for dem, det går ud over. Det heldige i den her sag er, at mange af de firmaer, der går konkurs, ikke er store firmaer, siger han.

Tom Vile Jensen, direktør i brancheorganisationen for danske revisorer, FSR, det har været alt for let at oprette eget selskab.

- Man har fået nogle ejere ind, der sandsynligvis ikke skulle have startet en virksomhed. Det synes vi selvfølgelig er et problem. Det har været for let at starte en virksomhed, og konkurserne koster jo staten penge, siger han.

I april 2019 blev muligheden for at oprette en af de såkaldte enkroners-virksomheder afskaffet, men Tom Vile Jensen mener ikke, de mange konkurser kan bindes op på det – endnu.

- Jeg tror ikke, det er det, vi ser en effekt af endnu. Det er min klare opfattelse, at det er effekten af de firmaer, som blev oprettet i 2015-2018, vi ser lige nu. Vi kommer først til at kunne se effekten af afskaffelsen af enkrones-virksomhederne om tidligst et halvt år, siger han.