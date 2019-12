Der er vokseværk hos byggekæden Stark Group, der for nylig blev fordoblet efter opkøb i Tyskland.

Byggemarkedskæden Stark har solgt lidt mere til de danske håndværkere i løbet af det seneste år.

Det viser kædens årsregnskab, der er offentliggjort fredag.

Samlet endte Starks omsætning på 17,2 milliarder kroner i regnskabsåret 2018/2019, der løb til udgangen af juli. Samtidig er overskuddet på driften steget med 17 procent til knap 900 millioner kroner.

Omsætningen i den danske del, der tæller 66 byggemarkeder i Danmark og seks i Grønland, er steget med tre procent til 7,1 milliard kroner.

- Vi har haft et godt år i Danmark. På trods af at vi har afsluttet en stor kontrakt med HusCompagniet, siger Sisse Fjelsted Rasmussen, der er finansdirektør hos Stark.

- Vi har fået bedre fat i de små og mellemstore virksomheder, som vi især har fokus på, siger hun.

Trods den højere omsætning er Starks overskud næsten halveret på bundlinjen til 425 millioner kroner.

Det hænger ifølge Sisse Fjelsted Rasmussen sammen med, at der året før var en stor engangsindtægt fra ejendomssalg, og at der har været store udgifter til advokater i år i forbindelse med opkøb.

Stark er nemlig for nylig blev fordoblet i størrelse, da virksomheden har lavet et stort opkøb i Tyskland. Det faldt dog først på plads i oktober, og derfor indgår købet ikke i tallene.

Efter opkøbet har Stark samlet 412 byggecentre og trælasthandler på tværs af Danmark, Grønland, Tyskland, Finland og Norge. Kæden har 10.000 ansatte.

- Det er en super spændende mulighed for os, og det giver os især stærkere muskler i forhold til indkøb, siger Sisse Fjelsted Rasmussen.

Stark Group forventer for det nye år en lille stigning i omsætningen og et højere overskud.

- Vi ser, at markederne flader lidt mere ud. Markedet for nybyggeri og projektsalg køler mere af, mens vedligehold og renovering fortsat er på et højt niveau, siger Sisse Fjelsted Rasmussen.

Stark blev i starten af 2018 solgt til den amerikanske kapitalfond Lone Star.

/ritzau/