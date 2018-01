Vi skal helt tilbage til 2009 for at finde en periode, hvor der har været flere ansatte i byggeriet end nu.

København. Et af de steder, hvor man for alvor mærker, at der er et opsving i gang, er byggebranchen.

Håndværkere og entreprenører nyder i den grad godt af, at der er vækst i økonomien, og det kan ses af beskæftigelsestallene.

Danmarks Statistik har opgjort antallet af ansatte i byggebranchen i fjerde kvartal til 169.200, og det er det højeste niveau i otte år.

Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri, noterer sig, at stigende mangel på ledige hænder tilsyneladende endnu ikke har stoppet beskæftigelsesfremgangen.

Og så peger han særligt på ét område, der boomer.

- Det er især nybyggeriet, der er i vækst. Boligbyggeriet er kommet i omdrejninger.

- Den brede fremgang på boligmarkedet i hele landet kaster ligeledes mange renoveringsopgaver af sig. I modsat retning trækker i øjeblikket kun vejanlægsområdet, skriver han i en kommentar.

Både Bo Sandberg og Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, frygter, at problemer med at finde ledige murere, tømrere og malere kan bremse væksten i byggeriet og dermed også i samfundet.

- Det er i det lys ikke hensigtsmæssigt at træde mere på den finanspolitiske speeder i form af flere offentlige investeringer, som der ellers til tider er nogle, som mener kunne være en god idé, skriver Steen Bocian i en kommentar.

Alt i alt er der siden foråret 2013 kommet 25.700 flere beskæftigede i byggeriet. Det seneste år har stigningen været 6100 personer.

/ritzau/