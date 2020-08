I andet kvartal har mere end 70 procent af Adidas' butikker været lukket. Det har kostet salg og indtjening.

Den midlertidige nedlukning af butikker har i andet kvartal kostet en del penge for Adidas.

Samlet har den tyske sportsgigant haft et underskud på 2,4 milliarder kroner i kvartalet. Det viser selskabets halvårsregnskab.

Baggrunden for underskuddet er et stort fald i omsætningen, som blandt andet skyldes den midlertidige nedlukning af butikker.

Da det stod værst til, havde mere end 70 procent af Adidas' butikker lukket.

Nedlukningen har ført til et lavere salg af det sportsudstyr, som selskabet er kendt for at producere. I forhold til andet kvartal sidste år er omsætningen i år faldet med 35 procent til 26,7 milliarder kroner.

- Det seneste kvartal betød hidtil usete udfordringer for vores forretning, i og med at store dele af verden var lukket ned, siger danske Kasper Rørsted, der er administrerende direktør i Adidas, i en kommentar.

/ritzau/