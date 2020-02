Med økonomisk opsving skulle man tro, at det forholdt sig anderledes.

Men højkonjunkturen til trods er interessen for at leje sig ind i butikslokaler i Østjylland nu på sit laveste niveau siden 2016.

Det skriver ejendomswatch.dk.

De nye tal, som stammer fra boligportalen Ejendomstorvet.dk, viser, at udbuddet af detaillokaler i Østjylland sidste år steg med med 12.800 kvadratmeter.

Kun i København By er den negative udvikling endnu mere markant. Her steg den med 15.200 kvadratmeter i samme periode.

Ifølge Nicholas McFall, der er analytiker hos Ejendomstorvet.dk, har Østjylland lige nu 126.400 detailkvadratmeter i udbud.

Det svarer 6,2 procent af den totale mængde detaillokaler i landsdelen.

Dermed klarer Østjylland sig bedre end landsgennemsnittet, som ligger på 6,6 procent.

Skyldes nye markedsforhold

De mange ledige butikskvadratmeter i den østlige del af Jylland skyldes ifølge Lars Kjær, der er partner og udlejningschef hos erhvervsmægleren Danbolig i Aarhus, at markedsforholdene har ændret sig.

Flere butikker bliver som følge af den stigende handel på nettet tvunget væk fra gaden.

»Butikkerne bliver nødt til at tilpasse sig den stigende digitalisering af markedet for at kunne overleve. Mange butikker flytter en del af deres omsætning online, mens nogle helt vælger kun at fokusere på internethandel,« siger til Lars Kjær, ejendomswatch.dk, og fortsættter:

»Vi oplever en nedgang i tilstedeværende detailkæder i Danmark, som giver en helt naturlig øget tomgang. Vi ser desuden en stigende tendens til, at efterspørgslen retter sig mod mindre lokaler end tidligere, særlig tydelig er denne tendens på strøgbeliggenheder. Men vi er inde i en tilpasningsperiode, og jeg tror på, at udbuddet vil falde igen i den kommende tid.«