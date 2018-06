Torsdag kom det frem, at sportskæden Intersport bliver væsentlig mindre i Danmark.

Således overtager den konkurrerende kæde 21 ud af Intersports 29 butikker i landet og bliver dermed landets største. Intersport har været truet på sit eksistensgrundlag. Derfor har store leverandører som Puma, Nike og Adidas eftergivet et tocifret millionbeløb, som Intersport skyldte.

Det skriver Børsen.

Peter Lau, der ejer Obi Sport, overtager driften af de resterende butikker. Han har ikke mange positive ord tilovers for den gamle direktør, Tom Skovbon.

»Der har været tale om eklatant dårlig ledelse, og der har været en katastrofal mangel på økonomisk styring. Det har været tæt på at koste kædens eksistens, og det er en rigtig træls situation, men nu har vi lavet en aftale med vores kreditorer, der gør, at vi kan drive alle eksisterende butikker videre,« siger han til avisen.

Den nu tidligere Intersport-direktør Tom Skovbon indrømmer, at kæden befinder sig i en økonomisk krise, men han har gjort sit for at sikre kædens overlevelse.

»Jeg er i en situation, hvor jeg ikke skal ytre mig. Jeg kan forstå, at nogle går til angreb på mig, og det er dybt forkert,« siger han.

Disse butikker skifter fra Intersport til Sport 24 København. 21 sportsbutikker skifter 1. oktober fra Intersport-kæden til konkurrenten Sport 24. Butikkernes ejere melder butikkerne ind i de forskellige butikskæder - såkaldte franchises. Her nyder de godt af kædens navn og fællesindkøbsmuligheder. Her kan du se hvilke byer, hvor Intersport-butikker 1. oktober bliver til Sport 24-butikker: * Aalborg City. * Aars. * Skagen. * Hadsund. * Hobro. * Skive. * Struer. * Viborg. * Herning City. * Ringkøbing. * Grindsted. * Vejle City. * Esbjerg. * Aabenraa. * Tønder. * Sønderborg. * Rudkøbing. * Køge. * Roskilde. * Ringsted. * Nexø. Kilder: Sport 24. /ritzau/

Da nyheden kom frem torsdag havde Sport 24-direktør Lars Elsborg svært ved at skjule sin glæde over manøvren i pressemeddelelsen:

'Det er med stor glæde, at vi byder de nye butikker velkommen hos Sport 24. Vi er meget stolte af, at de mange butiksejere har vist os tillid og valgt Sport 24 efter mange år i en anden kæde,' sagde han.

'Samtidig er vi selvfølgelig enormt glade for at kunne se frem til en omsætningsvækst på mellem 200 og 300 millioner kroner.'

I hele Sport 24s koncern er i forvejen 25 butikker, 38 outletbutikker og otte businessafdelinger.