Kæden WeCoverYou, der sælger covers og andet tilbehør til smartphones, tablets og computere, blev fredag begæret konkurs ved skifteretten i Odense.

Otte af kædens 11 forretninger står til lukning, og 60 medarbejdere risikerer at miste deres job.

»Jeg har det rigtig dårligt. Det gør rigtig ondt at se ens livsprojekt gå ned.«

Sådan reagerer Johnny Nielsen, administrerende direktør i WeCoverYou, overfor B.T.

Han startede selv virksomheden i februar 2013.

Siden er det blevet til 11 butikker og en webshop. Tre af de 11 butikker er franchises og omfattes derfor ikke af konkursen.

»Jeg har arbejdet hele weekenden på at finde en køber. Der er rigtig mange bejlere, herunder flere kendte brands.« Morten Bjerregaard, kurator

For Johnny Nielsen er det værste de medarbejdere, som risikerer at miste deres job.

»Det er en rigtig svær situation overfor medarbejderne. Vi har virkelig kæmpet det seneste år for at få det til at køre, men der var nogle banker, som ikke ville være med,« siger han.

Skifteretten i Odense har udpeget konkursadvokaten Morten Bjerregaard som kurator.

»Jeg har arbejdet hele weekenden på at finde en køber. Der er rigtig mange bejlere, herunder flere kendte brands,« siger han, og uddyber:

»Men man har først en aftale, når den er underskrevet, så vi opfordrer stadigvæk folk til at henvende sig, så vi kan få så god en aftale som muligt for boets kreditorer,« siger Morten Bjerregaard.

Fire af de otte butikker, der risikerer permanent lukning, er allerede lukket ned.

Johnny Nielsen håber, at en ny køber vil drive firmaet videre og eventuelt ansætte ham i en ny konstruktion.

»Jeg håber da, at det lykkes at bevare så mange arbejdspladser som muligt. Og jeg ville heller ikke have noget imod selv at komme med over i et job, men nu må vi se,« siger en nedslået Johnny Nielsen.

Konkursadvokat Morten Bjerregaard vil ikke komme med nogen deadline for en eventuel aftale, men mener, at det skal gå relativt hurtigt.

»For mig at se er det ikke så meget et kriterium, om den eller anden medarbejder kommer med over. Min opgave er nu at få flest mulige penge ind i konkursboet og redde så mange arbejdspladser som muligt. Det er vores opgave de kommende dage,« siger Morten Bjerregaard.