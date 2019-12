Der er få ting, der er mere trist end at gå forbi tomme butikslokaler på en handelsgade.

Men det er desværre noget, man oplever mere og mere af i mellemstore danske byer.

Blandt andet i det nordjyske kæmper byerne med at få fyldt lokalerne ud i bymidten i disse år.

Det har fået TV2 Nord til at sætte fokus på butikslukninger i de mellemstore byer i deres område.

En af de byer er Aars, der med sine lidt over 8.000 indbyggere er den største by mellem de to væsentligt større jyske byer Viborg og Aalborg.

Det er ikke sikkert, du selv har besøgt Aars. Men du har ganske givet læst om byen.

Den blev nemlig landskendt for at have et usædvanligt grimt juletræ i 2017.

Det betød, at Aars i 2018 blev kåret til landets bedst markedsførte by.

Alligevel står en stribe butikslokaler i det centrale af byen tomme.

En af dem, der har måttet lukke ned, er indehaveren af den nu forhenværende Bog & Idé på Søndergade, Claus Kirstein.

Og han spår ingen god fremtid for Aars som handelsby.

»Jeg tror ikke på, at Aars eksisterer som handelsby om 15 år,« siger han til TV2 Nord, som har talt sig frem til, at otte butikker i det centrale af byen står tomme.

Det er et trist billede på en tendens, som præger mange mellemstore jyske byer.

Hele ni procent af butikslokalerne i Nordjylland står netop nu tomme.

Det er ikke set værre i 16 år, skriver mediet.

Hos Aars Handelsstandsforening maner man dog til besindighed, selvom man erkender, at det kunne gå bedre.