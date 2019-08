Nye afsløringer om en hårdhændet og grænseoverskridende virksomhedskultur har ramt Nordens største forhandler af sportstøj og fritidsudstyr.

Tidligere ansatte i butikskæden XXL fortæller om kritisable forhold på virksomhedens intensive og tre dage lange lederkursus, som har haft tilnavnet 'krigsskolen'.

På den berygtede lejr blev medarbejderne blandt andet vækket midt om natten af en fløjte. Det kunne være klokken to eller fire, men ingen vidste præcis hvornår.

Herefter skulle man stille klar i gårdspladsen hurtigst muligt.

Det fortæller en tidligere ansat, som er anonym, til det norske medie E24.

Kom man sidst eller tabte man i indbyrdes konkurrencer, havde det konsekvenser.

En video, som mediet er i besiddelse af, viser, hvordan en medarbejder i et enkelt tilfælde fik kastet en spand med isvand over sig kun iført underbukser.

Andre afstraffelser har ifølge tidligere ansatte været, at taberne i konkurrencer er blevet sendt ud i skoven midt om natten eller nægtet måltider.

De hårdhændede metoder blev ifølge mediets kilder også for meget for nogle af de ansatte, som forlod kurset efter de første dage.

Det intensive lederkursus på tre dage har været afholdt for svenske og norske ansatte i XXL i et område nær den svenske grænse.

Navnet på træningsprogrammet er oprindeligt Camp XXL, men går angiveligt under navnet 'Krigsskolen' blandt ansatte.

Den militære retorik og brugen af 'negative-konsekvenser' har dog taget overhånd erkender ledelsen.

»Dette er en hård lærestreg for os. Vi har længe været ekstremt optaget af at videreudvikle vores ledere til at blive så gode som muligt. Men den militære retorik er en fejl, og konkurrencefokusset har taget overhånd,« siger Jon Harald Espolin Johnson, der er direktør for træning og udvikling i XXL-koncernen.

Han erkender, at der i 2014 har været en enkeltstående hændelse med isvand, men kan ikke genkende historierne om, at ansatte er blevet nægtet måltider.

Nogle er dog blevet 'straffet' ved at lave mad for andre på holdet, fortæller han.

Konsekvensen af afsløringerne er nu, at kurset har skiftet navn til XXL Leadership Challenge, som desuden er blevet renset for den militære retorik og 'unødvendige' tiltag.

XXl-koncernens stifter Øivind Tidemand har i forbindelse med flere afsløringer i løbet af sommeren også krævet et opgør med en 'vinderkultur ude af kontrol'.

I juni kom det frem, at ansatte i XXL-varehuse i Sverige i en årrække har været straffet med armbøjninger, uden at ledelsen har taget affære.

XXL er Nordens største sportskæde og har 53 varehuse i Sverige, Finland og Norge.

I Danmark har XXL ingen fysiske butikker, men onlinesalg på deres hjemmeside.