Flere og flere butikker siger farvel og tak til Dankortet som betalingsmiddel, og det kan udvikle sig til en katastrofe for detailhandlen, advarer Forbrugerrådet Tænk.

Det er administrerende direktør i Bank Brokers, Lars Hansen, der blandt andet rådgiver virksomheder i betalingsløsninger, der giver en opsigtsvækkende melding, at Dankortet er på retur.

Ifølge ham skal årsagen findes i, at det udbredte plastikkort medfører for stor en udgift for de enkelte butikker.

»Flere store detailaktører har allerede lukket ned for dankortet, og flere vil helt klart følge efter. Kortet er simpelthen for dyrt at modtage især for store butikskæder med mange små transaktioner,« siger Lars Hansen til Finans.

Ifølge mediet viser tal fra Nationalbanken, at dankortet på bare to år har mistet 3,3 procentpoint af det danske betalingskortmarked.

Og selvom det ifølge Forbrugerrådet Tænk er 'glædeligt,' at der er kommet 'prismæssigt attraktive alternativer til dankortet,' så udtrykker seniorøkonom Troels Holmberg bekymring for, at Dankortet er på retur.

For det vil være en ‘katastrofe,’ hvis Dankortet helt forsvandt, lyder det.

Senest har McDonald's vendt det populære betalingskort ryggen. Med udgangen af første kvartal er det slut med at bruge dankort i fastfood-kædens restauranter, skriver Finans.