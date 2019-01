Seks ud af ti butikker i hovedstadsområdet overtrådte sidste år reglerne for håndtering af håndkøbsmedicin.

Mange supermarkeder, butikker og kiosker er fortsat for dårlige til at håndtere håndkøbsmedicin som Ipren, Panodil og næsespray.

Sidste år overtrådte 60 procent af de butikker i hovedstaden, der må sælge medicinen, reglerne for, hvordan man opbevarer den korrekt.

Det viser tal, som DR P4 København har trukket fra Lægemiddelstyrelsens inspektion af butikkerne.

Dermed viser inspektionen det samme resultat som året før – og det ærgrer Annette Byrholt Hansen, der er sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen.

»Det er ret enkelt for butikkerne at tjekke, om pakkerne er for gamle og fjerne dem. Vores inspektioner viser dog fortsat, at det smutter for nogle butikker,« siger hun til DR P4 København.

Man skal dog ikke være bekymret for at købe lægemidler i detailbutikkerne, siger Annette Byrholt Hansen. Lægemidler, der overskrider holdbarhedsdatoen, bliver ikke virkningsløse eller farlige på dagen.

»Hvis man som kunde er bekymret, kan man selv holde øje med udløbsdatoen, ligesom vi ofte gør, når vi handler mælk og brød,« siger hun til DR P4 København.

Vi er ikke tilfredse med, at kun halvdelen af vores butikker består alle 13 punkter fra inspektionen Malene Teller Blume, kvalitetschef, Coop

På landsplan var der fejl i næsten seks ud af ti butikker i 2017. Sidste år var det knap halvdelen af butikkerne, som ikke overholdt reglerne.

Inspektionen af butikkerne sidste år afslørede, at butikkerne oftest glemte at smide for gammel medicin ud og opbevarede medicinen enten for varmt eller koldt.

Det er sket i en del af Coops butikker, der blandt andet tæller Kvickly, Fakta og Superbrugsen. Her brød 58 procent i hovedstadsområdet reglerne, mens 53 procent af butikkerne på landsplan ikke overholdt reglerne.

»Vi er ikke tilfredse med, at kun halvdelen af vores butikker består alle 13 punkter fra inspektionen,« lyder det fra kvalitetschef i Coop Malene Teller Blume, som forklarer til DR P4 København, at kæden har iværksat flere ting, for at reglerne bliver overholdt:

»Vi har blandt andet opprioriteret det i ledelsen, og vi har udpeget en ansvarlig i hver eneste butik. Dén indsats har båret frugt kan vi se fra 2017 til 2018. Men vi er ikke i mål, og vi er ikke tilfredse,« siger Malene Teller Blume til DR P4 København.

Hun understreger, at der stadig er stort fokus på området, men hun mener dog, at det kan være svært at undgå fejl i alle butikker.

»Så længe vi har med mennesker at gøre, så kan jeg ikke garantere, at vi nogensinde kommer 100 procent i mål, men jeg kan garantere, at vi i hvertfald vil sikre, at der fortsat er en markant fremgang på overholdelse af tilsynene - også i fremtiden,« siger hun til DR P4 København.

På Christiansborg mener Dansk Folkeparti og Venstre, at det er uacceptabelt, at butikkerne stadig ikke har styr på reglerne.

Det er dybt bekymrede, at der er sådan en sløsethed i detailhandlen. Det er jo ikke pebermyntepastiller, men medicin vi taler om Jane Heitmann (V), sundhedsordfører

»Det er dybt bekymrede, at der er sådan en sløsethed i detailhandlen. Det er jo ikke pebermyntepastiller, men medicin vi taler om,« siger sundhedsordfører Jane Heitmann (V) til DR P4 København.

Både Jane Heitmann og hendes kollega hos Dansk Folkeparti Liselott Blixt vil nu tage sagen op med sundhedsministeren.

Og så skal der ses på, om sanktionsmulighederne over for butikkerne skal strammes, siger Liselott Blixt.

»Vi bliver nødt til at se på, hvad årsagen er, lave en årsagsanalyse og finde ud af, om det er den rigtige måde at gøre det på, eller om der er andre ting, der skal gøres,« siger hun til DR P4 København.

Det har ikke været muligt for DR P4 København at få 7-eleven, Salling Group, Rema 1000 og Dagrofa til at stille op til interview.

Det har ikke været muligt for DR P4 København at få en kommentar fra Circle K inden deadline.

Hos Matas overholdte 84 procent af alle butikkerne reglerne for håndkøbsmedicin i 2018. I et skriftligt svar fra Matas til DR P4 København lyder det:

'Med 279 butikker over hele landet kan vi ikke undgå, at der er enkelte afvigelser. Vi har en intern procedure, hvor vores regulatoriske afdeling hver måned følger de anmærkninger, der måtte være fra Lægemiddelstyrelsen. Er der en butik, der har fået anmærkninger, følger vi op med det samme og sikrer dermed, at der med det samme bliver rettet op.'