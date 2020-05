Butikkerne Sportsmaster og Only i Randers Storcenter lover 25 og 20 procent på alt, "når vi åbner".

Landets storcentre har fået lov at genåbne mandag med en opfordring fra regeringen om, at de skulle afholde sig fra tilbud, der kan tiltrække for mange kunder.

Alligevel skriver butikkerne Sportsmaster og Only på Randers Storcenters hjemmeside, at de giver henholdsvis 25 og 20 procent på alt, "når vi åbner".

Butikken Deichmann lover 30 procent på "udvalgte varer".

Regeringen har ellers understreget, at centrene bør undgå slagtilbud, der kan tiltrække mange mennesker.

Af regeringens retningslinjer for genåbning af shoppingcentre og stormagasiner fremgår det, at:

"Stormagasiner og butikker tilknyttet hertil anbefales at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker".

Storcentrene åbner, efter at Folketingets partier valgte at tage storcentrene med i fase 2 af genåbningen.

Kolding Storcenter, der har over 120 forskellige butikker, er et af de centre, der mandag åbner for kunder efter at have været lukket i snart to måneder.

Det bliver blandt andet med en ordning, der gør, at storcentret hele tiden har overblik over, hvor mange der befinder sig i centret. Det fortæller Lotte Vestergaard Skou, der er centermanager i Deas, der driver Kolding Storcenter.

- Vi tæller, hvor mange kunder der kommer ind. Når vi kommer op til en vis procentdel, så har vi en sms-kode, der går rundt til alle vagterne, og så har vi mulighed for at lukke indgange og stoppe trafikken inde i centret, hvis personbelastningen bliver for stor, siger Lotte Vestergaard Skou.

Derudover bliver gangarealerne opdelt, så kunderne holder til højre. Spritstationer er sat op rundt i centret, og loungeområder, hvor man normalt kan sidde og slappe af, er lukket.

/ritzau/