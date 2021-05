Ekstra ansatte var lørdag kaldt ind for at tage imod kunder i forretninger syd for den dansk-tyske grænse.

Siden december har rejserestriktionerne reelt afholdt de fleste danskere fra at tage en tur over grænsen for at købe slik, sodavand og spiritus.

Derfor var grænsehandlen indstillet på et stort rykind af kunder, da krav om karantæne og coronatest blev ophævet lørdag eftermiddag.

Det fortæller administrerende direktør i Fleggaard Lars Mose Iversen.

Koncernen driver 16 forretninger syd for den dansk-tyske grænse - otte Fleggaard- og otte Calle-forretninger.

- Vi har haft væsentlig flere kunder i dag, end vi har haft i den periode, hvor grænsen har været delvist lukket, siger Lars Mose Iversen lørdag aften.

Der har dog hverken været kaos på parkeringspladserne eller trængsel mellem hylderne med mad- og drikkevarer.

- Det er foregået stille og roligt.

- Både kunder og medarbejdere er jo vant til at holde afstand og forholde sig roligt, siger Lars Mose Iversen.

Direktøren vil ikke sætte kroner og øre på lørdagens omsætning, men "der har været et fornuftigt flow af kunder".

Det er "de typiske" grænsevarer, som er blevet solgt.

- Det er sodavand, øl, vin, spiritus, slik og tobak. Det er ligesom det, der ligger først for, siger Lars Mose Iversen.

Forud for weekenden har Fleggaard haft travlt med at få fat i flere medarbejdere til forretningerne.

- Vi har kaldt ekstra folk ind. Vi er i gang med at rekruttere flere medarbejdere, der skal hjælpe os i den kommende tid, hvor vi forventer, at der bliver travlt.

- Det er gået fint, og vores medarbejdere har selvfølgelig glædet sig til at komme i gang igen, siger Lars Mose Iversen.

Fleggaard og Calle-forretningerne har indkaldt medarbejdere, som i en periode har været hjemsendt, men fortsat været på kontrakt.

Udenrigsministeriet lempede fredag sin rejsevejledning for Slesvig-Holsten i Nordtyskland, så ikke-nødvendige rejser ikke længere frarådes.

Derfor kan danske borgere nu tage til grænsebutikkerne syd for den dansk-tyske grænse uden en negativ coronatest og uden at skulle gå i karantæne, når de vender tilbage til Danmark.

Kravet om coronatest og karantæne bortfaldt lørdag klokken 16.

