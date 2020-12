Detailhandlen er lukket på grund af coronasituationen, men udsalget er i fuld gang i butikkernes onlineshops.

Juleaften er kun lige overstået og pakkerne pakket ud, før flere butikker har skudt det klassiske januarudsalg i gang i deres onlinebutikker.

Detailhandlen er nemlig lukket frem til 3. januar, og derfor bliver der ikke det sædvanlige julegavebytteri og udsalg fra 27. december i de fysiske butikker.

Derfor har flere butikker allerede fredag – juledag – sat gang i udsalget, hvor de reklamerer for tilbud og store besparelser.

Elgiganten satte gang i onlineudsalget torsdag morgen klokken 8, og fra 27. december kan kunderne hente deres bestilte varer i Elgigantens varehuse.

Det fortæller Ditte Opstrup Andersen, der er kommunikationsansvarlig i Elgiganten.

»Vi vil gerne være til stede for kunderne, og nu hvor vi har mulighed for at køre udsalg online, så kan vi jo lige så godt starte 25. december. Der er jo ingen grund til at vente i år.«

»Lige nu må vi jo også basere vores udsalg på onlinehandel, og så kan man så komme ned og afhente købte varer i varehusene fra søndag,« siger hun.

Også Power og Magasins onlinebutikker er gået i udsalgsgult og reklamerer med store besparelser.

I flere butikker er det muligt at afhente bestilte varer fysisk ved udleveringssteder, selv om detailhandlen er lukket.

Ifølge pjece fra Sundhedsministeriet er det tilladt for pakkeshops og -udleveringssteder at holde åbent og udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel.

Elgiganten frygter ikke, at der vil komme prop i butikken 27. december, hvor folk har haft mulighed for at shoppe i to dage.

»Vi har mange måneders øvelse og træning i at håndtere situationer som denne her, så vi forudser ingen udfordringer,« siger Ditte Opstrup Andersen.

Detailhandlen – på nær en række butikker såsom supermarkeder, apoteker og kiosker – skal foreløbigt holde lukket til og med 3. januar 2021.

