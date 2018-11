I stedet for at sælge massevis af varer på Black Friday gik mange webbutikker bogstaveligt talt i sort takket været et brud på et datakabel.

»Det har vel kostet os 400.000 kroner i tabt omsætning. Det gør ondt på en lille virksomhed som vores,« siger Sebastian Petersen, der er medejer af netbutikken Trendhim, der sælger accessories til mænd.

Fredag blev der intet solgt, da webshoppen var offline i 10 timer grundet et brud på et datakabel ved Stilling i Østjylland.

Efter at have været kunde hos virksomheden Powerhosting i fem år helt uden problemer vil han nu overveje fremtiden.

De ansatte hos Trendhim havde fredag formiddag god tid til at spille bordfodbold. Foto: Trendhim Vis mere De ansatte hos Trendhim havde fredag formiddag god tid til at spille bordfodbold. Foto: Trendhim

»Vi må sætte os ned og tage en konsekvens af det. Der er nogle andre muligheder, og det må vi se på. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi ville være nede i 10 timer,« siger Sebastian Petersen og fortsætter:

»Vi skal i hvert fald gøre noget. Ellers kan jeg da ikke sove i december og til Black Friday næste år.«

Det er ikke blevet til meget søvn for Sebastian Petersen, der kort før midnat oplevede at have 6-700 inde på siden - som så gik helt ned klokken 23.59, da bruddet på datakablet var en realitet.

»Man er magtesløs. Jeg har siddet oppe hele natten,« siger han trist.

B.T. talte tidligere fredag med Søren Qvist, der er medejer af netbutikken Sundleg.dk.

Han frygter at miste op mod 30 procent af butikkens fire millioner kroner store årlige omsætning.

»Timingen er jo helt vanvittig. Det er det værste, man kunne forestille sig, og jeg har aldrig før oplevet et nedbrud, der varede så lang tid,« siger han.

Fælles for begge netbutikker er, at julesalget og Black Friday tegner sig for en ganske stor del af omsætningen.

Hos Trendhim fortsætter man nu med rabatter frem til søndag.

»Vi kører tilbud hen over weekenden, men vi kommer ikke til at forlænge det yderligere;« siger Sebastian Petersen.

Ved 10-tiden blev problemet løst, oplyste Powerhosting.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Powerhosting på telefon. Det har ikke været muligt grundet lang kø.

Men i en pressemeddelelse lægger selskabet sig fladt ned.

'Vi beklager meget over for de kunder, der ikke har kunne bruge deres webshop. Vi ved, at det er en af årets største handelsdage, ligesom det også er vores ubetinget største dag på året, som vi har forberedt os på i flere uger,' siger Dennis Trabjerg, direktør hos Powerhosting.

Han anerkender, at det er sket på 'det værst tænkelige tidspunkt, det kunne ske på'.

Global Connect, der har ansvaret for netværket, har tidligere oplyst, at fejlen opstod, da en entreprenør i forbindelse med opsætningen af et autoværn kom til at grave kablet over.