Kvartalregnskabet for den svenske online tøj- og kosmetikvirksomhed Boozt viser et stort minus på 28,8 millioner svenske kroner. Det skyldes en ny butik i København.

28,8 millioner svenske kroner svarer til cirka 20 millioner danske, og det store underskud har medført, at aktiekursen faldt godt ni pct. på regnskabsdagen, skriver Finans.dk.

Den administrerende direktør i Boozt, Hermann Haraldsson, er dog ikke videre bekymret.

»Det kan ikke blive værre, end det er nu, det er så slemt, som det kan være, men det er ikke et strukturelt problem. Det er et problem, der skal løses, og det vil ikke fortsætte i 2020. Vi er ukloge, hvis vi tillader dette at fortsætte i 2020, så vil dette blive løst i 2019,« siger han til det svenske medie Nyhetsbyrån Direkt.

Butikken i København ligger på Strøget og er 500 kvm stor. Den åbnede i juni.

Det bliver den anden fysiske Boozt-butik i Danmark, som ligesom den første bærer navnet 'Beauty by Boozt.com' og udelukkende sælger skønhedsprodukter. Den ligger i storcenteret RO's Torv i Roskilde.

I sommeren 2017 fik butikken international opmærksomhed, da det engelske konsulenthus Insider Trends placerede den på listen over de 50 mest inspirerende butikker i verden.

Det var blandt andet tilfældet, fordi butikken er indrettet med velourgulvtæppe, lysekrone og helt uden kasseapparater, fordi man blot betaler hos den ekspedient, der har hjulpet én.