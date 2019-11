Det startede med en pølsevogn i Madison Square Park i New York i 2001. Siden er det kun gået én vej for Shake Shack: Fremad.

Men nu er den hurtigtvoksende burgerkæde løbet ind i problemer.

Et skuffende regnskab fik tirsdag Shake Shacks aktie til at styrtdykke på børsen i New York.

Omkring 20 procent faldt aktien i værdi - til trods for at Shake Shacks indtjening faktisk oversteg markedets forventninger.

En Shake Shack-restaurant på Manhattan i New York. Foto: KEITH BEDFORD

Salget er øget med næsten 32 procent og burgerkæden er nu oppe på 254 restauranter, skriver Finans.

Men der er faresignaler, som fik aktionærerne til at reagere.

For salget i Shake Shacks eksisterende restauranter er stagneret. Det steg blot med to procent i tredje kvartal. I forvejen var aktiens værdi høj i forhold til Shake Shacks indtjening på grund af det enorme potentiale for vækst.

Shake Shacks hotdogs blev hurtigt et hit efter åbningen, og succesen fortsatte, da burgere, pommes frites og milkshakes blev en del af menuen. Da Shake Shack blev børsnoteret i 2015 steg aktien til over det dobbelte på første handelsdag.