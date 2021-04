Ligesom McDonald's og Sunset Boulevard har meldt ud, at de ikke genåbner for indendørs servering onsdag, så kommer Burger King heller ikke til at åbne.

Erhvervsministeriet har udstukket et krav om, at kunder skal bestille bord minimum 30 minutter før ankomst, hvis de altså ønsker at spise indenfor.

Det har mødt stor kritik, og flere fastfoodkæder har søndag 18. april meldt ud, at de på grund af kravet, slet ikke kommer til at åbne op indendørs servering.

Senest meldte Sunset Boulevard og McDonald’s ud, at de ikke kom til at åbne op for indendørs servering, fordi de ikke kan håndtere bordreservation med så kort varsel.

vi ikke har ressourcerne eller systemerne til at leve op til kravet om pladsreservation. Gustaf Wetterwik

Og nu følger Burger King så trop.

»Vi kommer desværre ikke til at åbne for indendørs siddepladser, da vi ikke har ressourcerne eller systemerne til at leve op til kravet om pladsreservation. Vi glæder os dog til at byde spisende gæster velkommen udendørs, i de restauranter, hvor det er muligt, fra på onsdag,« siger Gustaf Wetterwik, som er marketing director hos Burger King.

Erhvervsmanden Lars Seier Christensen har kaldt kravet om bestilling af bord 30 minutter før ankomst for 'stjernetosset', og direktøren for HORESTA, Katia Østergaard, har udtalt, at kravet er 'rigtig, rigtig vanskeligt'.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) reagerede søndag på kritikken.

Erhvervsminister Simon Kollerup Foto: Emil Helms Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup Foto: Emil Helms

»Jeg forstår godt, at det kan være bøvlet og irriterende, men det er forudsætningen for, at vi kan åbne så meget af samfundet og dansk erhvervsliv, som vi gør nu,« siger han.

Danskerne kan med den nye aftale se frem til, at man kan komme ud og spise på restauranter og cafeer igen onsdag 28. april, såfremt man bestiller bord minimum 30 minutter inden ankomst, hvis man vil sidde indenfor at spise.