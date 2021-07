Når man fremover køber en børnemenu på Burger King, skal det ikke være for at få et ikonisk stykke plastiklegetøj med hjem også.

Fastfoodkæden har nemlig valgt at droppe det fuldstændig.

Men bare rolig, der er en erstatning på vej. I stedet vil man nu kunne få en svensk børnebog i sine Kids Jr. Meals. Og det er også selvom maden er købt i Danmark.

Det skriver Burger King i en pressemeddelelse.

Sådan kommer bøgerne til at se ud. Foto: Burger King Vis mere Sådan kommer bøgerne til at se ud. Foto: Burger King

Det nye initiativ er sat i gang for at undgå belastning af miljøet og arbejde mere bæredygtigt. Derfor er bøgerne svanemærkede og produceret i Letland.

Omstillingen betyder, at hamburgerkæden sparer omkring 12.000 kilo CO₂ pr. leverance, når man sammenligner produktionen af legetøj, som tidligere har fundet sted i Kina.

»Vi er først ude med svanemærkede bøger, som produceres i Europa, og som udelukkende kommer til at blive skrevet af svenske forfattere. At vi mindsker vores klimaaftryk, bidrager til barnets læring og giver en platform for nye svenske up coming-forfattere. Det er jeg enormt stolt over,« siger Gustaf Wetterwik, markedsdirektør på Burger King i Skandinavien.

De første bøger i børnemåltiderne bliver med titlen 'Peppy Pals', der er en flok dyrevenner, som skal lære børn om følelser, empati og venskab.