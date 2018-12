Efter den legendariske café og værtshus Franck A gik konkurs, er det nu blevet offentliggjort, hvem der overtager lokalerne på Jernbanegade i Odense.

For første gang bevæger burgerkæden Halifax Burgers sig nemlig over Storebælt og erstatter Franck A.

Handlen gik ifølge indehaveren af Halifax Burger, Ulrich Dehler, stærkt.

»Det gik meget stærkt, men vi har længe haft en drøm om at komme til Odense, så vi slog til, da chancen var der,« siger Ulrich Dehler til fyens.dk.

Franck A's konkurs kommer efter en tid med store udfordringer for caféen.

Ifølge fyens.dk skulle huslejen ikke være blevet betalt i månedsvis, medarbejdere fik ikke udbetalt løn for september og Franck A's ejere havde også svært ved at betale for materialer og håndværkernes arbejdskraft, da det historiske værtshus blev renoveret sidste efterår.

Claus Skovsted fortæller, at han hverken ønsker at be- eller afkræfte oplysningerne, men henviser til kurator, som er Bonnesen Advokater.

Halifax Burgers satser på at kunne åbne Odenses nyeste skud på burgerstammen til marts.