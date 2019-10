Belgiske AB Inbev har øget salget med fem procent over det seneste år efter fremgang til Budweiser og Corona.

Et stigende salg af ølmærker som Budweiser, Corona og Stella Artois har sikret fremgang i årets første ni måneder hos verdens største bryggeri, AB Inbev.

Det belgiske bryggeri solgte for 262 milliarder kroner i årets første ni måneder.

Det er knap fem procent højere end året før, når man tager udsving i valutakurser og frasalg ud af regnestykket. Det viser AB Inbevs regnskab, der er offentliggjort fredag.

Andre kendte mærker tæller Beck's, Leffe og Eagle. Samlet er der over 500 forskellige drikkevarer på hylderne.

I regnskabet bemærker AB Inbev, at de seneste måneder har været udfordrende trods fremgangen.

Bryggeriet nævner blandt andet, at salget sidste år nød godt af et stort reklamefremstød under VM i fodbold i Rusland. Det har man ikke haft i år.

Samtidig er salget i lande som Brasilien og Sydkorea faldet, hvilket tilskrives en svag udvikling i økonomien.

Derudover er priserne på råvarer steget. Bryggeriet er endvidere ramt negativt af udsving i valutakurser.

Det belgiske bryggeri har danske Carlsberg som en af sine største konkurrenter.

ABInbev er verdens klart største bryggeri. ABInbev købte i 2016 bryggeriet Sabmiller, der dengang var verdens næststørste bryggeri. Prisen lød på rundt regnet 700 milliarder kroner.

Efter den handel har ABInbev styrket positionen som markedsleder. Heineken er nummer to efterfulgt af Carlsberg.

/ritzau/