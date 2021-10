»Forbløffende nok passer bankverdenen stadig på svindlere. Bare du har nok med penge.«

Søndag aften kom det frem via flere danske medier, at en paraguayansk rigmand med en usædvanligt stor formue i mindst 10 år var kunde i Jyske Banks schweiziske filial.

Ifølge en lektor og en jurist, der udtaler sig til alle tre medier (Berlingske Politiken og DR), er det uklart, hvor formuen, der i 2005 var på mindst 400 millioner danske kroner, kom fra.

B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, tror ikke, der er tale om en overset case eller sjusk fra bankens side.

»Det undrer mig, at så stor en bank ikke tjekker op på store kunder, hvis det er den sande historie. Vi snakker om et virkeligt stort beløb. Det burde ikke være 'rocket science' for en bank at holde styr på sine kunder.«

Formuens ejermand, den nyligt afdøde Genaro Peña, levede ifølge mediernes undersøgelse af at importere Mitsubishi-biler til Paraguay. Den beskæftigelse stemmer ikke overens med mandens formue, vurderer lektoren og juristen, der har udtalt sig til Berlingske, Politiken og DR.

»Nu skal vi lige høre Jyske Banks forsvar. Men den skal godt nok være god for, at der ikke kommer konsekvenser for dem. Beløbet er for stort til, at man ikke har tjekket op på, hvor de kommer fra. Det er min klare overbevisning,« siger Illeborg og kommer ind på nogle af de konsekvenser sagen kan have for banken.

»Det skader selvfølgelig bankens renome med sådan en sag og sætter spørgsmålstegn ved deres integritet. Jyske Bank er ikke en tilfældig bank. Vi snakker en af Danmarks største banker. Jeg forstår godt, hvis kunder eller potentielle kunder overvejer en ekstra gang, om det er den bank man stoler på til at have sine penge i.«

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Fra 2005 til 2018 havde Peña en tidligere Jyske Bank-direktør som sin private investeringsrådgiver.

Ud over formuen havde Peña i oktober 2013 også lånt 628 millioner kroner af den danske bank.

»Det er ikke første gang, at en stor dansk bank bliver ramt af en hvidvaskskandale. De fleste kan nok huske Danske Bank-sagen. Og det får jo en til at tænke, at hvis du har penge nok, behøver du ikke være underlagt den normale kundeprocedure.«

Sagen sætter også spørgsmålstegn ved, om der ligger flere hvidvasksager og ulmer under overfladen.

»Man kan overhovedet ikke udelukke, at det her ikke er det sidste læk. Skatteunddragelse er tilsyneladende legitimt for nogle. Forbløffende nok passer bankverdenen stadig på svindlere. Bare du har nok med penge,« afslutter B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.