Thisted Bryghus giver gammelt bryggeri til fond, der vil omdanne det til et nationalt center for ølbrygning.

Thisted Bryghus indvier lørdag et nyt 550 kvadratmeter stort bryghus, og derfor kommer bryggeriets gamle bygning fra 1899 nu til at stå tom.

Men ikke længe, for bryghuset har doneret bygningen i Thisted til en fond, der skal omdanne det til et nationalt center for viden og oplevelser om dansk bryggekultur.

Thisted Bryghus håber nemlig på at få danskerne samlet om øllen i byen.

Det bakker Bryggeriforeningen i høj grad op om, fortæller Bryggeriforeningens administrerende direktør Niels Hald.

- Vi synes selvfølgelig, at det er en rigtig god idé. Der er forskellige muligheder rundt i landet for at se bryggerier og selve historien, men det er nyt, at der etableres et center, hvor vi får viden og oplevelser om dansk bryggekultur.

- Der vil blandt andet være et laboratorie. Man kan smage råvarerne, og der er selvfølgelig mulighed for at brygge selv, siger Niels Hald.

Bryggeriforeningen poster ikke penge i projektet, men Niels Hald fortæller, at fonden, der har fået bryggeriet, i øjeblikket er ved at søge midler og samarbejdspartnere.

Han satser på, at centeret, der får navnet Bryggekulturens Hus, er klar til indvielse i 2022.

Blandt andet håber man, at Thisted Kommune vil støtte projektet, der skal bringe danskere fra hele landet til Thisted for at brygge og smage på øl.

Niels Hald fremhæver da også, at danskerne er særdeles glade for øl. Der findes over 200 bryggerier i Danmark, og ifølge direktøren er Danmark det land i Europa, der har flest bryggerier per indbygger.

Det er den kultur, som Bryggeriforeningen håber, at det nye center kan fremhæve.

- Vi synes, at vi i Danmark har en unik branche. Historisk er det et centralt erhverv, og det ligger dybt hos danskerne. Det er et dansk landbrugsprodukt.

- Vi har også verdens tredjestørste bryggeri med Carlsberg. Vi har noget unikt, og det er den historie, der skal præsenteres, siger Niels Hald.

