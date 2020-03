Mange virksomheder oplever i disse dage, hvordan myndighedernes tiltag, der skal forhindre spredningen af coronavirussen, påvirker økonomien.

Sådan er det også hos bryggerigiganten Royal Unibrew, der holder til i Faxe.

For i en ny selskabsmeddelse oplyser bryggeriet, at coronavirussen vil få en negativ påvirkning på virksomhedens on-trade, som dækker over indtægter fra blandt andet salg gennem restauranter, klubber, værtshuse og koncertsteder.

Det forventes dog, at en del af tabet vil rykke sig over på bryggeriets off-trade, som dækker over salget i detailbutikker. Alligevel forventes der også her et tab som følge af myndighedernes begrænsninger.

Ligeledes oplyses det i meddelelsen, at et planlagt tilbagekøb af aktier er blevet suspenderet, ligesom at beslutningen om, hvor meget afkast investorerne skal have, og hvornår de skal have det, er udskudt.

Hvorvidt de negative forventninger til året 2020 betyder, at bryggeriet bliver nødt til at sende medarbejdere hjem, vil økonomidirektør Lars Jensen dog ikke kommentere.

I stedet fortæller han til TV2 Øst, at bryggeriet indtil videre forsøger at få tingene til at hænge sammen efter bedste evne.

Ifølge Jonas Guldborg Andersen, sernioranalalytiker hos Danske Bank, er der da umiddelbart heller ikke grund til at tro, at bryggeriet bliver nødt til at fyre eller sende nogle af bryggeriets godt 2.400 medarbejdere hjem.

»Hvis nedlukningen er overstået i løbet af nogle måneder, så forestiller jeg mig ikke de store reduktioner i medarbejderstaben,« siger han og fortsætter:

»For når vi kommer ud på den anden side, forventer jeg ikke, vi ser, at folks forbrugsmønster har ændret sig. Så går man igen på barer og restauranter,« siger Jonas Gulborg Andersen til TV2 Øst.

Senioranalytikeren fortæller videre, at Royal Unibrew ligesom andre bryggerier er hårdt ramt i øjeblikket, da barer, natklubber og restauranter er lukkede, og det gør, at on-traden, som Royal Unibrew får 30 pct. af indtægterne igennem, påvirkes.

Royal Unibrew er særligt hårdt ramt i øjeblikket, da bryggeriets hovedmarkeder inkluderer både Danmark, Italien og Frankrig, hvor der over de seneste uger blandt andet er kommet en række strenge restriktioner på, hvilke virksomheder, der fortsat må holde åbent.